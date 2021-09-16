40 yaşından önce görülür! Menopozu erken yakalayın (Sağlık haberleri)

Kadınların korkulu rüyası menopoz, kimi zaman 'erken' kapıyı çalıyor. 40 yaşından önce görülen bu duruma 'erken menopoz' deniyor. Bu dönemde yumurta sayısı ve kalitesi azalıyor. Gebe kalma şansı da azalıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, erken menopoz riski taşıyan kadınlara gelecekte çocuk sahibi olabilmeleri için yumurta dondurma yöntemini öneriyor. Bu işlemde, yumurtalıklardan toplanan yumurtalar, ileride kullanılmak üzere dondurularak sınırız süreyle saklanıyor. İstendiği zaman da çözülerek kullanılabiliyor. Bu şekilde kişiye daha sonra tüp bebek yöntemi ile gebelik şansı veriliyor. Toplanan yumurtaların yaklaşık yüzde 70-80'i olgun yumurta olarak izleniyor ve donduruluyor. Dondurma işlemi sonrasında çözülen yumurtalarda yüzde 80-85 oranında canlılık oranı bulunuyor.

TANSİYONA KARŞI PANCAR

Vitamin deposu kırmızı pancar, bağışıklığı güçlendirir. Beyin fonksiyonlarını destekler. Alzheimer'la savaşır. Tansiyonu dengeler. Kalbi korur. Kansere savaş açar. Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.

LAVANTA YAĞIYLA GENÇ KALIN

Cilt bakımı için kozmetik ürünlere servet harcamak gerekmiyor. Evde bile yapılabilecek doğal maskeler, hem cildi besliyor hem de gençlik veriyor. Lavantadan yapılan maske, kırışıklıkları azaltıyor. Bu maske için 100 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı lavanta yağı gerekiyor. Maske, şöyle hazırlanıyor: Tüm malzemelerden macun kıvamında bir karışım elde edin. Tüm cildinize bu karışımı uygulayın. Maskeyi, 10 dakika beklettikten sonra durulayın.

DİYABETİN YAŞI 20!

Diyabet, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Berna Güzel, bu hastalığın 20'li yaşlara kadar indiğini vurguluyor. "İki tip diyabet vardır. Tip 1'de insülini başlanmazsa ciddi sonuçlar oluşturabilir. Tip 2 diyabette ise doğru beslenme ve ilaç kullanımı, hastalığın ilerlemesini önler. Tedavi edilemeyen diyabet, böbrek yetmezliğine neden olabilir" diyor.

YORGUNLUĞU BİTİREN REÇETE

Sonbahar, yorgunlukla geliyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, enerji verecekbesinleri sıralıyor:

SU: Vücuda dinçlik verir. Günde 2.5-3 litre içmek gerekir.

ANANAS: Ödem atıcı etkisi vardır. Bol liflidir. Bu sayede bağırsakları korur.

CEViZ, BADEM: E vitamini deposudur. Yorgunluğa iyi gelir.

ENGİNAR: Toksinleri temizler. Karaciğeri korur. Yorgunluğu alır.

KUŞBURNU: Kanı temizler. Dinçlik verir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıkları önler.