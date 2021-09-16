Sahte Kovid-19 negatif test sonucu satan çeteye ikinci dalga operasyon! Mahkeme serbest bıraktı

Şebekenin sahte PCR belgelerinin hızlı bir şekilde yapılması ve sonrasında çevrimiçi olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi faaliyete geçirdikleri anlaşılırken, şebeke yöneticilerinin bu internet sitesinde özel bir ekrandan giriş yaparak bilgilerini girdikleri, müşterilerine özel sahte negatif Kovid raporu çıkarabildikleri belirlendi. Bu sahte raporun ise kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı internet sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği anlaşılırken, imza ve kaşe kısmında ise aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Bahse konu internet sitesine turizm acente sahibi ve çalışanı olan örgüt üyelerine verilen özel şifre ile giriş yaparak sahte Kovid-19 raporlarının düzenlendiği kaydedilirken, düzenlenen raporlar karşılığında 150 ila 300 dolar arasında para aldıkları ve müşterilere haberleşme programları üzerinden gönderildiği kaydedildi. Şebekenin bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği saptanırken, ayrıca şahısların İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve turizm acentelerinin yoğun olduğu bölgelerde kara, deniz ve hava yolu araçları ile seyahat etme gereksinimi olan şahıslara yüksek fiyatlarla sahte negatif Kovid raporu düzenledikleri ortaya çıktı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI