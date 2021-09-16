Sahte Kovid-19 negatif test sonucu satan çeteye ikinci dalga operasyon! Mahkeme serbest bıraktı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para karşılığı sahte Kovid-19 negatif test sonucu belgesi üretip, bu sahte belgeleri 150 ile 300 dolar arasında paraya satan bir şebeke tespit etmiş, Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi düzenleyenlere yönelik olarak 24 Şubat'ta operasyon düzenlemişti. O tarihte yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin dijitallerini inceleyen polis yeni delillere ulaştı.
İKİNCİ DALGA OPERASYON
Yeni deliller ışığında liderliğini dünya genelinde yüksek rakamlı takipçisi olan ve Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonda yakalanıp tutuklanan Gürcistan asıllı N.M. adlı sosyal medya fenomeninin yaptığı belirtilen şebekeye yönelik ikinci dalga operasyon için 14 Eylül'de yeni bir operasyon düzenlendi. Cezaevinde tutuklu bulunan N.M.'nın şebekesine mensup şüphelilerin, söz konusu sahte Kovid-19 negatif test belgelerini piyasaya sürdüğü bilgisini alan Mali Polis, şüphelileri adım adım izledi. Sahte Kovid-19 raporu düzenlendiğini saptayan polis, İstanbul geneli 4 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda E.K., M.S. ve B.F. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ŞEBEKE LİDERİ SOSYAL MEDYA FENOMENİ
Esenler ilçesindeki adreste yapılan aramalarda çok sayıda Kovid-19 test kiti, Kovid 19 sürüntü çubuğu ve Kovid-19 negatif test sonucu olan belgeler ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda söz konusu suç örgütünün farklı ülkelerden şahısların da aralarında olduğu bir yapılanma şeklinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Şebeke liderinin dünya genelinde yüksek takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu N.M. isimli şahıs olduğu, örgüt yöneticisinin ise Suriye uyruklu M.T. isimli şahsın beyaz önlük giyerek "doktor" rolü yapmak suretiyle Kovid-19 testi yapmak için gelen müşterilerin sokakta veya turizm acentesi içerisinde boğazından ve burnundan sürüntü örneği aldığı, ancak herhangi bir laboratuvara ya da hastaneye göndermeden çöpe attığı tespit edildi.
WEB SİTESİNDE SAHTE NEGATİF KOVİD RAPORU