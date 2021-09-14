Yetişkinler 3. doz aşı yaptırmalı mı? Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuştu. "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.
Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, verileri izin için Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.