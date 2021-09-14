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    • Sağlık
    • 14.09.2021 09:53
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    • 14.09.2021 09:59
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    Yetişkinler 3. doz aşı yaptırmalı mı? Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama

    BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de güçlendirici nitelikteki üçüncü doz aşıları yaptırmaları çağrısında bulundu. Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

    Yetişkinler 3. doz aşı yaptırmalı mı?

    BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuştu. "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.

    Ayrıca BioNTech aşısının bu yıl içinde 5-11 yaş arası çocuklara uygulanabileceği yönünde beklentisi olduğunu açıkladı.

    Prof. Dr. Şahin, aşıların 5-11 yaş arası gruba uygulanabilmesi için gereken verileri ay sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, verileri izin için Avrupa ve ABD'deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.
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        Haberler Sağlık Yetişkinler 3. doz aşı yaptırmalı mı? Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama
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