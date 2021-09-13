Aşırı tuzlu gıdalar, mide kanserine davetiye çıkarıyor! Bal, sarımsak ve kefir vücudu koruyor

Mide kanseri, dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Canfeza Sezgin, mide kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Koruyucu madde ve bol tuz içeren gıdalar, zamanla mide zarına zarar verip, normal hücrelerin DNA'sını bozuyor.
Bu tarz beslenme kanser riskini arttırıyor. Hastalık, kanlı kusma, kilo kaybı, ağrı, hazımsızlık, halsizlik, iştah kaybı ve mide ekşimesi gibi belirtiler gösteriyor.
FAST FOOD RİSKİ
Mide kanserinden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Sigara, alkol, yanık gıda, kızartılmış besinler ve fast food tarzı beslenme hastalığı tetikliyor. İşlenmiş (konserveler) ve tuzlanmış gıdalar, hastalık riskini arttırıyor.