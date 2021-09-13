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    Aşırı tuzlu gıdalar, mide kanserine davetiye çıkarıyor! Bal, sarımsak ve kefir vücudu koruyor

    Aşırı tuzlu gıdalar, mide kanserine davetiye çıkarıyor. Sağlıklı beslenme, riski azaltıyor. Prof. Dr. Canfeza Sezgin, bal, sarımsak ve kefirin hücreleri koruyarak hastalığa kalkan olduğunu söylüyor.

    Kansere bal gibi tedavi

    Mide kanseri, dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Canfeza Sezgin, mide kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Koruyucu madde ve bol tuz içeren gıdalar, zamanla mide zarına zarar verip, normal hücrelerin DNA'sını bozuyor.

    Bu tarz beslenme kanser riskini arttırıyor. Hastalık, kanlı kusma, kilo kaybı, ağrı, hazımsızlık, halsizlik, iştah kaybı ve mide ekşimesi gibi belirtiler gösteriyor.

    FAST FOOD RİSKİ
    Mide kanserinden korunmanın yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Sigara, alkol, yanık gıda, kızartılmış besinler ve fast food tarzı beslenme hastalığı tetikliyor. İşlenmiş (konserveler) ve tuzlanmış gıdalar, hastalık riskini arttırıyor.

        Su veya ayran gibi sağlıklı içeceklerin tüketilmesi ve meyve-sebzelerin mevsiminde bolca yenmesi, hastalığa kalkan oluyor.

        EGZERSİZ YAPIN
        Düzenli egzersiz ve kilo kontrolü mide kanserine karşı koruyor. Kırmızı eti haftada 150-200 gram ile sınırlandırmak mideyi rahatlatıyor. Omega- 3'ten zengin somon, sardalya, uskumru ve hamsi gibi balıkların dönüşümlü (haftada 3 gün) tüketilmesi, mide kanseri riskini düşürüyor.

        BAL:
        Hakiki bal, midedeki hücreleri hasardan koruyor. Özellikle gastriti olanların günde 1-2 tatlı kaşığı bal tüketmesi gerekiyor. Ballı kefir veya ballı yoğurt tüketilmesi, iki koruyucunun beraber alınmasını sağlıyor.

            SARIMSAK VE SOĞAN:
            Soğan, sarımsak ve pırasa gibi sebzeler, mideyi koruyor ve kanser oluşumunu önlüyor.

            BROKOLİ:
            C vitamini mide kanserini engelliyor. C vitamininden zengin biber, brokoli, karnabahar, marul, kivi, çilek, portakal, domates ve fasulye, kansersavar olarak kabul ediliyor.

            FINDIK:
            Selenyum, mide kanserinden koruyucu maddelerin başında yer alıyor. Brezilya fındığı, selenyum deposu olarak biliniyor. 100 gramı günlük ihtiyacın 27 katını sağlıyor. İstiridye, ay çekirdeği, mantar, yumurta ve peynir de selenyum eksikliğini gideriyor.
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            Haberler Sağlık Aşırı tuzlu gıdalar, mide kanserine davetiye çıkarıyor! Bal, sarımsak ve kefir vücudu koruyor
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