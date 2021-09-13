Kulak tıkanıklığına dikkat! Altında ciddi bir sağlık sorunu olabilir (Sağlık haberleri)

Kulak tıkanıklığı, genelde kendiliğinden geçiyor. Ancak geçmediği durumlarda ise altta yatan ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor. Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının bireyin yaşam kalitesini düşürdüğünü, tıkalı kulağını bilinçsiz bir şekilde açmaya çalışmanın ise çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açtığını belirtiyor.

KULAK KEPÇESİNİ HAREKET ETTİRİN

Arslanhan, şunları söylüyor: Kulak temizliği konusunda bilinçsizce hareket etmek, tıkalı kulağı açmak yerine daha çok tıkanmasına hatta bu yanlış davranış nedeniyle tıkanan kulağın ciddi sorunlara maruz kalmasına neden olabilir. Bu nedenle ilk olarak kulak kepçesini hareket ettirmek denenebilir. Söz konusu olan dış kulak yoluna su kaçmasına bağlı bir tıkanıklık ise başı her iki yana doğru eğerek kulak kepçesini hareket ettirmek kulak tıkanıklığının düzelmesini sağlayacaktır. Bir diğer yöntem ise yutkunmak ve esnemektir..."

OBEZİTE ERGENLİĞİ ÖNE ŞEKER

Ergenlik döneminde vücutta ruhsal, hormonal ve fiziksel bazı değişiklikler yaşanıyor. Dr. Elif Sağsak, çocuklukta bu dönemin sağlıklı geçirilebilmesi için aileleri uyarıyor: Kızlar ortalama 8 ila 13, erkekler 9 ila 14 yaş arasında ergenliğe giriyor. Bu dönemin hızlı ilerlemesi hastalık göstergesi olabilir. Obezite sorunu yaşayan kız çocuklarında ergenlik yaşı öne indi. Ancak bazı olgularda belli hastalıklara bağlı olarak da erken ergenlik gelişebilir.

MEVSiM GEÇİŞLERİNE DİKKAT!

Mevsim değişiklikleri, bağışıklık sistemini etkiliyor. Bu aylarda dengeli beslenip, egzersiz yaparak bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerekiyor. Diyetisyen Tuğba Küçük, şu tavsiyelerde bulunuyor: "C vitamini açısından oldukça zengin olan portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Yeşil yapraklı sebzeler lif ve posa bakımından zenginlerdir. Sindirim sistemi problemlerine de iyi geleceği gibi güçlü bir bağışıklık sistemi oluşmasında da önemli yere sahiptir. Ispanak, brokoli, kabak, enginar gibi yeşil yapraklı sebzelerin vitamin ve antioksidan içerikleri oldukça yüksektir. Yoğurt, probiyotik açısından önemli bir yere sahiptir..."

SÜT VAZGEÇİLMEZİ

Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir. Kemikleri sağlamlaştırır. Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller. İshalin geçmesinde faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına çaredir. Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır. Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır. Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.

KOLESTEROLE BARBUNYA

Barbunya, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde özellikle damarlardaki iltihaplanmayı sıfıra indirir. Böylece inme ve kalp krizi gibi ciddi problemlerin yaşanma oranını azaltır. Ayrıca kum ve taş oluşumunu önler. Oluşmuş olan kum-taşın ise ağrısız bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar.

KARACİĞER DOSTU REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Bağışıklığı güçlendirerek kanserden korur. Karaciğeri güçlendirir. Öksürüğe iyi gelir. Gözleri besler.

ADET SANCISINA AYNISEFA

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağ, enfeksiyonlarla mücadele eder. Vücudu tepeden tırnağa onarır. Hastalıklara savaş açar. Eklem ve kemik sağlığını korur. Saç köklerini güçlendirir. Adet sancısını ve migren ağrısını dindirir.

AFRODİZYAK VANİLYA

Güzel kokulu vanilya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Bağırsak sağlığını korur.

Mideyi güçlendirir.

Öksürüğü keser.

Astım şikayetlerini önler.

Soğuk algınlığı ve gribe ilaç olur.

Adet söktürücüdür.

Bulantıya iyi gelir.

Ağız kokusunu bitirir.