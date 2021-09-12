Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirecek 12 öneriyi sıralıyor

DNA hasarı sonucu, vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde büyüyüp çoğalması, 'Kanser' olarak adlandırılıyor. Sebze ve meyveden zengin bir diyet, sigarasız yaşam, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı vücut ağırlığının korunması, kanser gelişimini yüzde 40 oranında azaltıyor. Diyetisyen Berna Ertuğ, bağışıklık sistemini güçlendirecek önerileri sizler için anlatıyor...

1- Sağlıklı koşullarda hazırlanmış, doğal besinler tüketin.

2- Çiğ sebze, taze meyve ve sebzeler, içerdikleri doğal vitaminler ve antioksidanlar ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

3- Besin hijyeni önemlidir. Sebze ve meyveleri, yıkandıktan sonra 15 dakika sirkeli suda bekletip tüketin. sistemini güçlendirir.

4- Hayvansal ve bitkisel proteinler, bağışıklığın olmazsa olmazıdır.

5- Probiyotiklerin koruyucu etkisi vardır. Yoğurt ve kefir gibi gıdalar, mide-bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

6- İçeriğindeki tuz ve mineraller sayesinde, gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, bağışıklık sistemini destekler.

7- Hazır içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edin.

8- Yeterli ve kaliteli uyku sağlık için olmazsa olmazıdır.

9- Düzenli fiziksel aktiviteler vücut direnci sağlar.

10-Pozitif olmak ve bol bol gülmek, vücuda güç verir.

11- Sigara içilen ortamlardan uzak durmak gerekir. Sigara dumanı, vücut sağlığını olumsuz etkiler.

12- Aşırı kilolar hastalıklara zemin hazırlar. Bağışıklık sistemini zayıflatır. İdeal kilo korunmalıdır.