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    Telefon ya da bilgisayarlar boyunda fıtık oluşmasına neden olabiliyor (Sağlık haberleri)

    Teknolojik gelişmeler her geçen gün hayatımızı kolaylaştıracak yenilikler sunuyor. Fakat bu pratik gelişmelerin sağlık açısından olumsuz getirileri de bulunuyor. Başında saatlerce vakit geçirdiğimiz telefon ya da bilgisayarlar boyunda fıtık oluşmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, kollarda ağrı, el parmaklarında uyuşma ya da karıncalanmaya dikkat çekiyor. "Hasta doğru duruş ve oturma pozisyonunu öğrenmeli. Ağır yükler taşımaktan kaçınmak gerek" diyor.

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    Teknolojik gelişmeler her geçen gün hayatımızı kolaylaştıracak yenilikler sunuyor. Fakat bu pratik gelişmelerin sağlık açısından olumsuz getirileri de bulunuyor. Başında saatlerce vakit geçirdiğimiz telefon ya da bilgisayarlar boyunda fıtık oluşmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, kollarda ağrı, el parmaklarında uyuşma ya da karıncalanmaya dikkat çekiyor. "Hasta doğru duruş ve oturma pozisyonunu öğrenmeli. Ağır yükler taşımaktan kaçınmak gerek" diyor.

    ANTİBİYOTİK KULAKLARI VERDİK
    Anne karnında geçirilen kızamık, kızamıkçık, sfiliz, herpes, toksoplazma ve CMV gibi bazı enfeksiyonlar kalıcı işitme kayıplarına neden oluyor. Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, sağırlığa yol açan diğer faktörlerin altını çiziyor: Çocukluk çağında özellikle kreş ve anaokulu başlama sonrası tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir. Bu da orta kulak enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Antibiyotikler başta olmak üzere kullanılan bazı ilaçların iç kulak üzerinde yaptıkları yan etkileri nedeniyle geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşabilmektedir. Bu nedenle ilaçların uygun doz ve sürede kullanılması son derece önemlidir.

    ADA ÇAYI MİDEYİ RAHATLATIR
    Şifa saçan ada çayı, depresyonu ve stresi azaltır. Zararı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Mide ve kolesterol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.

        HAFIZAYA YABAN MERSİNİ
        Vitamin         deposu yaban mersini, kemik yapısının ve gücünün artmasına katkıda bulunur. Güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı olur. Kan basıncını düşürür. Gözleri korur.

        KEREVİZİ SEVERİZ
        Kereviz,         kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kalp damar hastalıklarına karşı savaşır. Kanserden korunmaya yardımcı olur. Mideyi ve karaciğer sağlığını korur. Gut ağrılarını azaltır.
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        Haberler Sağlık Telefon ya da bilgisayarlar boyunda fıtık oluşmasına neden olabiliyor (Sağlık haberleri)
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