Telefon ya da bilgisayarlar boyunda fıtık oluşmasına neden olabiliyor (Sağlık haberleri)

ANTİBİYOTİK KULAKLARI VERDİK

Anne karnında geçirilen kızamık, kızamıkçık, sfiliz, herpes, toksoplazma ve CMV gibi bazı enfeksiyonlar kalıcı işitme kayıplarına neden oluyor. Prof. Dr. Fadlullah Aksoy, sağırlığa yol açan diğer faktörlerin altını çiziyor: Çocukluk çağında özellikle kreş ve anaokulu başlama sonrası tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir. Bu da orta kulak enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Antibiyotikler başta olmak üzere kullanılan bazı ilaçların iç kulak üzerinde yaptıkları yan etkileri nedeniyle geçici veya kalıcı işitme kaybı oluşabilmektedir. Bu nedenle ilaçların uygun doz ve sürede kullanılması son derece önemlidir.