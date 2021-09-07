Demir eksikliği çabuk yoruyor (Sağlık haberleri)

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre insanlar günde 4 kez yorgunluktan yakınıyor! Genellikle ihmal edilen bu durum, demir eksikliğine işaret ediyor. Bu nedenle uzmanlar, yorgunluk ve halsizlik hissedilmesi durumunda vakit kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmesi gerektiğini söylüyor. Ülkemizde bu sağlık sorunu başta kadınlar ve çocuklarda daha sık görülüyor. Demir eksikliğini gidermek için demir ve kan yapıcı B12, folik asit, çinko, bakır gibi yardımcı vitamin-mineralleri içeren demir desteği öneriliyor.

MİS GİBİ KOKACAĞIZ!

Ağız kokusu, sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. İş hayatında sorunlara hatta boşanmalara bile yol açıyor! Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Dt. Hatice Ağan ağız kokusunu bitirecek 7 önlemi sıralıyor:

Dişler, günde en az 2 kez fırçalanmalı. Diş araları diş ipi veya ara yüz fırçasıyla temizlenmeli.

Bol su içmek ağız kokusu ile mücadele eder. Ağız içindeki birikintilerin uzaklaştırılmasını sağlar ve ağız kuruluğunun önüne geçer.

Tütün ve alkol, ağız kokusuna yol açar. Hatta ağız kanserine bile neden olur.

Elma, havuç gibi yiyeceklerin ısırılarak tüketilmesi sırasında tükürük artışı artar ve diş yüzeyleri temizlenir. Meyveleri ısırarak yemek, ağız kokusunu engeller.

HAYAT DÜĞMESİ

Herkes, Uzak Doğu insanlarının nasıl bu kadar uzun yaşadığını merak ediyor. Yüzyıllardar anlatılan Çin efsanesi ise sağlıklı hayatın sırrına ışık tutuyor! Çinli bilim adamları, vücuttaki yeniden başlat düğmesine dikkat çekiyor. Diz kapağının iki parmak altında bulunan ve Zu San Li denilen bu düğmeye ayda bir defa dolunay çıktığında dokunmak ve bu noktayı ısıtmak hem yaşam enerjisini artırıyor hem de ömrü uzatıyor. Bu nedenle geleneksel Çin tıbbı, bu noktaya yapılacak masajın 100'den fazla hastalığa iyi geleceğini belirtiyor.

RENGİ MOR FAYDASI BOL

ABD'li uzmanlar, mor lahananın faydalarını sıralıyor: Antioksidan etkisiyle hücre hasarına karşı koruma sağlıyor. Kansere karşı koruyor. Bağırsak iltihabi gibi birçok iltihabı önlemede etkili oluyor. Kalp sağlığını destekliyor. Kemiklerin güçlendiriyor.

EGZAMANIN ÇARESİ ŞALGAM

Şalgamın içinde bulunan kalsiyum, potasyum ile stresi önleyip sinirleri yatıştır. İdrar söktürücüdür. Romatizmaya, böbrek taşının düşmesine, egzamaya iyi gelir. Göğsü yumuşatır. Akciğer ve bronşları temizler. Boğaz iltihabına iyi gelir.

UYKU APNESİ CAN DÜŞMANI

Uyku apnesi hastalığı, hayatı tehdit ediyor! Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin, uykuda solunum durması olarak ortaya çıkan bu rahatsızlığın ölümle bile sonuçlanabileceğini söylüyor! Bu hastalığın tansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, mide sorunlarına yol açabildiğini söylüyor. "Bu hastalığın tanısında uyku testi uygulanır. Horlamak, nefes durması gibi semptomlar varsa bu hastalığı görülme oranı yüzde 90'dır" diyor. Tedavi yöntemleri hakkında ise şu bilgileri veriyor: Bu hastalarda yüzde 1 ile 3 arasında ölüm görülür. Eğer uyku apnesi varsa hastayı hemen kulak, burun, boğaz uzmanına göndeririz. Vakit kaybetmeden tedavisine başlarız.