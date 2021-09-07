Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin: Kansere doğal reçete

Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, kanserle savaşmak için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:
Sarımsak: Kanser riskini azaltmada etkin rol oynuyor. Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda düzenli sarımsak kullanımının kolon kanseri riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. Çok fazla pişirilmeden hafif çiğ şekilde tüketilmesi öneriliyor.
Keten tohumu: Bolca Omega-3 içeriyor. Östrojen kaynaklı meme kanserlerinin önlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumunu salatalara ilave etmek ya da soğuk sıkım keten tohumu yağından günlük 1 tatlı kaşığı kullanmak gerekiyor.