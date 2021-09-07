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    Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin: Kansere doğal reçete

    Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, kanserle savaşmak için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinleri şöyle sıralıyor...

    Kansere doğal reçete

    Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, kanserle savaşmak için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinleri şöyle sıralıyor:

    Sarımsak: Kanser riskini azaltmada etkin rol oynuyor. Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda düzenli sarımsak kullanımının kolon kanseri riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. Çok fazla pişirilmeden hafif çiğ şekilde tüketilmesi öneriliyor.

    Keten tohumu: Bolca Omega-3 içeriyor. Östrojen kaynaklı meme kanserlerinin önlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle bir tatlı kaşığı kadar öğütülmüş keten tohumunu salatalara ilave etmek ya da soğuk sıkım keten tohumu yağından günlük 1 tatlı kaşığı kullanmak gerekiyor.

        Domates: Likopen deposu domates, pek çok kanser türüne karşı koruma sağlıyor. Özellikle prostat kanseri riskini azaltıyor. Mevsiminde salata olarak ya da yemeklerde, kışın da salça şeklinde domatese mutlaka tüketmek gerekiyor.

        Turunçgiller: Portakal, limon, greyfurt ve mandalinada bol miktarda C vitamini, folat ve posa bulunduğu için kanserle savaşıyor.

        Kefir: Sindirim sisteminde bulunan probiyotikler, bağışıklığı güçlendiriyor. Kansere karşı koruyor. Bu nedenle kefir ve yoğurt gibi probiyotik içeren besinlerin tüketilmesi öneriliyor.
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        Haberler Sağlık Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin: Kansere doğal reçete
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