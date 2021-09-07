Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin: Kansere doğal reçete

Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kanseri önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, kanserle savaşmak için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinleri şöyle sıralıyor: