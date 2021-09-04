Ani ve uzun süreli travmalara dikkat! Boyun fıtığı, şiddetlenince hayatı çekilmez kılıyor

Bu etkiler aşınma, yıpranma, yaralanma, yanlış kaldırma veya yanlış hareket gibi etkilerle birleştiğinde fıtık meydana gelir. Ani veya uzun süreli travmalar boyun fıtığına neden olabilir. Kilo riski arttıran diğer bir etkendir. Uzun süre masa başı işte çalışanlarda boyun fıtığı riski fazladır.