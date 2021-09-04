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    Ani ve uzun süreli travmalara dikkat! Boyun fıtığı, şiddetlenince hayatı çekilmez kılıyor

    Boyun fıtığı ağrısı, kürek kemikleri arasında şiddetli olabiliyor. Doç. Dr. Ali Yılmaz, ağrının kollara, ellere ve parmaklara doğru yayılabildiğini anlatıyor. Omurga, diskler ve boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

    Ani travma boynu büker

    Boyun fıtığı ağrısı, kürek kemikleri arasında şiddetli olabiliyor. Doç. Dr. Ali Yılmaz, ağrının kollara, ellere ve parmaklara doğru yayılabildiğini anlatıyor. Omurga, diskler ve boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.

    DİSKLER SÜRTÜNMEYİ ENGELLER
    Bir şeyi kaldırdığımızda, koştuğumuzda, yürüdüğümüzde kısaca fiziksel etkinin olduğu her hareketimizde omurlarımıza yük biner.

    Omurlar üzerine binen yükü dağıtmak, esnekliklerini sağlamak için disk adı verilen bağlantılarla birbirlerine bağlıdırlar. Omurilik diskleri güçlü elastiki dokulardan oluşur. Omurlara esneklik ve hareket kabiliyeti kazandırır. Omurga eğildiğinde veya döndüğünde disklerin boyutu hareketi desteklemek ve kemikler arasındaki sürtünmeyi önlemek için farklılaşır.

        KARINCALANMA OLUR
        Diskler, farklı nedenlerle yerinden çıkabilir. Omurganın üst kısmında spinal kanalda çıkıntıya neden olarak boyun fıtığına yol açabilir.

        Omurilik sıkışması belirtileri arasında yürüyüşte farklılaşma, tökezleyerek yürüme, ellerde, kollarda ince motor becerilerinde zorluk, gövdede-bacakta karıncalanma yer alır.

        YANLIŞ DURUŞ UYARISI
        Tütün kullanımı, hareketsiz yaşam ve yetersiz beslenme gibi yaşam tarzı seçimleri disklerin zayıflamasına katkıda bulunur. Yaşlılık disk gücünü ve esnekliğini etkiler. Yanlış postür veya boynun uzun süre yanlış konumda kullanımı ile servikal omurga üzerinde ek stres oluşabilir.

            Bu etkiler aşınma, yıpranma, yaralanma, yanlış kaldırma veya yanlış hareket gibi etkilerle birleştiğinde fıtık meydana gelir. Ani veya uzun süreli travmalar boyun fıtığına neden olabilir. Kilo riski arttıran diğer bir etkendir. Uzun süre masa başı işte çalışanlarda boyun fıtığı riski fazladır.

            NELER YAPMALIYIZ?
            Bilgisayar başındayken, televizyon izlerken, otururken ve yatarken boynumuzu yanlış pozisyonda tutmamalıyız. Uzun süren bu yanlış pozisyonlar boyun kaslarına ve sinirlere zarar verebilir. Yatarken uygun yastık seçilmesi gerekir.
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            Haberler Sağlık Ani ve uzun süreli travmalara dikkat! Boyun fıtığı, şiddetlenince hayatı çekilmez kılıyor
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