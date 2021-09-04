Ani ve uzun süreli travmalara dikkat! Boyun fıtığı, şiddetlenince hayatı çekilmez kılıyor

Boyun fıtığı ağrısı, kürek kemikleri arasında şiddetli olabiliyor. Doç. Dr. Ali Yılmaz, ağrının kollara, ellere ve parmaklara doğru yayılabildiğini anlatıyor. Omurga, diskler ve boyun fıtığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.
DİSKLER SÜRTÜNMEYİ ENGELLER
Bir şeyi kaldırdığımızda, koştuğumuzda, yürüdüğümüzde kısaca fiziksel etkinin olduğu her hareketimizde omurlarımıza yük biner.
Omurlar üzerine binen yükü dağıtmak, esnekliklerini sağlamak için disk adı verilen bağlantılarla birbirlerine bağlıdırlar. Omurilik diskleri güçlü elastiki dokulardan oluşur. Omurlara esneklik ve hareket kabiliyeti kazandırır. Omurga eğildiğinde veya döndüğünde disklerin boyutu hareketi desteklemek ve kemikler arasındaki sürtünmeyi önlemek için farklılaşır.