Yanma, ekşime, genizde-boğazda gıcıklanma, öksürük, ses kısıklığı... Çay kahve reflüye gebe

Bazı hastalıkların belirtileri, kalp krizi belirtileri ile karıştırılabiliyor. Üşütme, gribal enfeksiyonlar, kas ağrıları, kanser, mide hastalıkları gibi hastalıklar bunlar arasında bulunuyor. Prof. Dr. Ergun Demirsoy, en önemlilerinden birinin, günümüzün yaygın sağlık sorunlarından reflü olduğunu söylüyor.
2 KİŞİDEN 1'İNDE OLABİLİR
Demirsoy, sinsi hastalığı şöyle anlatıyor: Reflü, asit içeren mide içeriğinin yemek borusuna ve bazen daha yukarılara çıkarak soluk borusuna ve ağza gelmesi olarak tanımlanıyor. Günümüzde reflüden yakınanların sayısındaki müthiş artış önümüzdeki yıllarda iki kişiden birinde reflü olabileceğini gösteriyor.
HIZLI YEMEK YEMEYİN
Reflünün en önemli belirtilerinden biri de göğüs ağrısıdır. Göğsün ortasında yer alan, boyuna ve boğaza da yayılabilen bu ağrı çoğu zaman kalp ağrısı ile karıştırılıyor.