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    Yanma, ekşime, genizde-boğazda gıcıklanma, öksürük, ses kısıklığı... Çay kahve reflüye gebe

    Kalp krizi sandığımız göğüs ağrısı, reflüye işaret edebiliyor. Prof. Dr. Ergun Demirsoy, çok fazla çay ve kahve tüketmenin reflüyü artırdığını söylüyor. Reflü hastalığı, yaşam tarzı değişiklikleriyle veya reflü ilaçlarıyla düzelemeyecek şekilde mide fıtığı gibi anatomik bir sorundan kaynaklanıyorsa bu durumda cerrahi tedavi uygulanabilir.

    Çay kahve reflüye gebe

    Bazı hastalıkların belirtileri, kalp krizi belirtileri ile karıştırılabiliyor. Üşütme, gribal enfeksiyonlar, kas ağrıları, kanser, mide hastalıkları gibi hastalıklar bunlar arasında bulunuyor. Prof. Dr. Ergun Demirsoy, en önemlilerinden birinin, günümüzün yaygın sağlık sorunlarından reflü olduğunu söylüyor.

    2 KİŞİDEN 1'İNDE OLABİLİR
    Demirsoy, sinsi hastalığı şöyle anlatıyor: Reflü, asit içeren mide içeriğinin yemek borusuna ve bazen daha yukarılara çıkarak soluk borusuna ve ağza gelmesi olarak tanımlanıyor. Günümüzde reflüden yakınanların sayısındaki müthiş artış önümüzdeki yıllarda iki kişiden birinde reflü olabileceğini gösteriyor.

    HIZLI YEMEK YEMEYİN
    Reflünün en önemli belirtilerinden biri de göğüs ağrısıdır. Göğsün ortasında yer alan, boyuna ve boğaza da yayılabilen bu ağrı çoğu zaman kalp ağrısı ile karıştırılıyor.

        Bunun yanında; yanma, ekşime, ağza acı su gelmesi, genizde-boğazda gıcıklanma, öksürük, ses kısıklığı veya seste çatallaşma da reflünün diğer belirtileri arasında yer alıyor. Değişen hayat koşulları; stresli yaşam, fast food tüketimi, hızlı yeme alışkanlıkları, gece geç yenen yemekler, gün içinde bol miktarda tüketilen çay ve kahve reflüyü oluşturan nedenlerin başında geliyor.

        FITIK GİBİYSE AMELİYAT GEREK
        Reflü         hastalığı, yaşam tarzı değişiklikleriyle veya reflü ilaçlarıyla düzelemeyecek şekilde mide fıtığı gibi anatomik bir sorundan kaynaklanıyorsa bu durumda cerrahi tedavi uygulanabilir.

        Yine, genç hastalarda uzun süreli tedavi sonrasında bir sonuç alınamıyorsa ya da yaşam boyu tedavi görmesi gerekiyorsa reflü ameliyatı söz konusu olabilir.

            KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN
            Kilonuza dikkat edin.
            Yemekleri iyi çiğneyerek yavaş yiyin.


            Yemekten sonra hemen uzanmayın.
            Alkol ve sigaradan uzak durun.
            Mideyi rahatsız edebilecek çikolata, sarımsak, baharat, kafein gibi yağlı yiyecekler ile gazlı içecekler kullanmayın.
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            Haberler Sağlık Yanma, ekşime, genizde-boğazda gıcıklanma, öksürük, ses kısıklığı... Çay kahve reflüye gebe
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