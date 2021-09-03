Pandemi döneminde çocuklarda ekran bağımlılığı artıyor! Bu da göz problemlerini beraberinde getiriyor (Sağlık haberleri)

Pandemi döneminde çocuklarda ekran bağımlılığı artıyor. Bu da göz problemlerini beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Göktuğ Demirci, çocuklarda miyop gelişme risk oranının yüzde 17'den yüzde 28'e çıktığını söylüyor. Demirci, "Miyopiye karşı günümüzde 3 yeni yöntem geliştirildi. Bunlar göz doktorları tarafından hazırlanan bir damla, multifokal gözlük ve özel miyopi için geliştirilmiş kontakt lenslerdir. Bu üç yönteminde birbirine üstünlüğü ve dezavantajları mevcut, dolayısıyla hastalar kişisel olarak değerlendirilerek aile ile beraber çocuklar için ortak bir yöntem belirlenmelidir" diyor.

İSHALE EL ATIN

İshal, genelde kısa ömürlü oluyor. Ancak ağır ishal vakalarında kişi günde 13-14 litre su kaybedebiliyor. Dr. Filiz Arabacı, "Önlem alınmadığında vücuttan fazla miktarda sıvı kaybı ile birlikte akut böbrek yetmezliğine yol açabilecek ciddi tablolar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple bol su ve ayran, meyve suyu gibi içeceklerle kaybedilen sıvının tekrar alınması sağlanmalıdır" diyor.

SICAKLARDA RİSK ARTIYOR

Sıcak havalarda riskin arttığını söyleyen Arabacı, "İshale iyi gelen yiyecekler arasında patates, muz, çorba, haşlama, püre, makarna ve pirinç yer alır. Korunmada ilk kural el temizliğidir. Uygun şekilde saklanmayan gıdalarda mikrop üreyebileceğini unutmayın. Tüm meyve ve sebzeleri tüketmeden hemen önce bol ve temiz su ile yıkayın. Hastanın özellikle dışkı ile temas etmiş kirli kıyafetleri sıcak su ile yıkanmalı, tuvalet klor içeren temizleyicilerle ya da çamaşır suyuyla temizlenmelidir" diye konuşuyor.

KEMİKLERE KIVIRCIK

Kıvırcık, vücutta metabolizma hızını arttırır. İçerdiği kalsiyum sayesinde diş ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Demir ve bakır sayesinde vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcıdır.

ERİK AŞKINI TAZELER

Yazın sevilen meyvelerinden erik, cinsel isteği ve gücü arttırır. Kan dolaşımını da hızlandıran bu meyve, iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kilo vermeye yardım eder. Kansızlığı giderir.

FAZLA OTURMAK FELÇ EDER

Amerikan Kalp Derneği'nin Stroke dergisinde yayımlanan araştırmada, 143 bin kişinin sağlık verileri incelendi. Çalışma kapsamında, 40 yaş ve üstü daha önce felç geçmişi olmayan katılımcılar, 9 yıl 4 ay takip edildi. Araştırmada, günde 8 saat veya daha fazla oturup, hareket halinde olmayan kişilerin, dört saatten az oturup, her gün en az 10 dakika egzersiz yapanlara kıyasla felç geçirme riskinin 7 kat daha fazla olduğu ortaya konuldu.

GEBELERE NOHUT

Nohut, iltihapla savaşır. Saç dökülmesine karşı etkilidir. Göz sağlığını artırır. Ciltteki kırışıklıkları ve ince çizgileri önler. Kalp sağlığını destekler. Hamileler için mucize etki gösterir.