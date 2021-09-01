Gastritin şakası yok! İhmal edilmemeli...

Değişen beslenme alışkanlıkları en çok mideye zarar veriyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Mesut Kaldır, birçok kişinin yakalandığı ancak çoğu kez farkına bile varmadığı gastrit hastalığına değiniyor. Gastritin midede kazınma ve yanma hissi, mide bulantısı, kusma ve yemeklerden sonra karın bölgesinde dolgunluk hissiyle belirti verdiğini söylüyor.
İHMAL EDİLMEMELİ
Dr. Mesut Kaldır, 10 günden daha uzun bir süre gastrit belirtileri ve semptomları halinde mutlaka uzmana başvurulmasını öneriyor. "Gastrit şüphesi olduğunda, önce fiziki muayene yapılır. Ardından bazı testler ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu testler arasında Helicobacter pylori testi en basit ve en önemlisidir. Helicobacter pylori bakterisi, durumun ağırlığına göre kan testi, dışkı testi veya nefes testi ile tespit edilebilir. Gastrit tedavisi, sebebine ve şikayetine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda sadece diyet yeterli gelebilir. Mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar da gastrit tedavisinde kullanılır" diyor.
İHMAL EDİLMEMELİ
Dr. Mesut Kaldır, 10 günden daha uzun bir süre gastrit belirtileri ve semptomları halinde mutlaka uzmana başvurulmasını öneriyor. "Gastrit şüphesi olduğunda, önce fiziki muayene yapılır. Ardından bazı testler ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu testler arasında Helicobacter pylori testi en basit ve en önemlisidir. Helicobacter pylori bakterisi, durumun ağırlığına göre kan testi, dışkı testi veya nefes testi ile tespit edilebilir. Gastrit tedavisi, sebebine ve şikayetine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda sadece diyet yeterli gelebilir. Mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar da gastrit tedavisinde kullanılır" diyor.