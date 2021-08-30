Bir fincan kahve kalp krizini önle (Sağlık haberleri)

Macaristan Budapeşte'de bulunan Semmelweis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaklaşık 500 bin İngiliz üzerinde kahvenin faydaları üzerinde yeni bir araştırma yayımladı. Günde yarım fincan ila 3 fincan arası kahve içen kişilerin, hiç kahve içmeyenlere göre felç geçirme olasılıklarının yüzde 21 daha az olduğu bildirildi. Her gün bir fincan kahve içenlerin içmeyenlere göre sağlıklarının daha iyi olduğu belirtilen çalışmada, kahvenin kalp krizinden ölme olasılıklarını da yüzde 17 azalttığı görüldü.

HAVAMIZ BOZULUYOR

İngiltere Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, Londra'da 13 bin kişinin verilerini inceledi. Havadaki nitrojendioksit seviyesindeki en ufak artış bile insanların ruhsal tedavi ihtiyacını yüzde 32 artırdığı tespit edildi. Gelişmiş ülkelerdeki pek çok büyük şehir için geçerli olan bu bulgular, hava kirliliğinin azaltılmasının milyonlarca insanın sağlığı için önemini hatırlattı.

SIRRI KÖRİDE SAKLI

Baharatların karışımı olan köri, daha çok et yemeklerine lezzet katmak için kullanılıyor. İltihapları önlüyor. Kalp sağlığını koruyor. Kansere karşı kalkan oluyor. Kan şekerini düşürmeye yardım ediyor.

GENİZ ETİ KONUŞMA BOZUKLUĞU YAPIYOR

Geniz eti büyümesi, özellikle 3-6 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. İhmale gelmiyor. Prof. Dr. Elif Aksoy, burnumuzun arkasında yer alan boşlukta bulunan geniz etinin vücuda girebilecek zararlı madde, bakteri ve virüs türü mikroorganizmaları yok ettiğini belirtiyor. Çocuklarda geniz eti büyümesi genellikle terleme, huzursuz uyuma, sık uyanma, salya akması, nefessiz kalıp uyanma, yani uyku apnesi ve konuşma bozukluğuna yol açıyor.