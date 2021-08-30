mRNA aşı güvenilir mi? 1 milyona yakın kişi araştırıldı sonuç: Güvenli

Ülke çapında mRNA Covid-19 aşısının güvenliğinin araştırıldığı The New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan "Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting" başlıklı çalışmanın sonucuna göre aşının ciddi yan etkileri olmadığı tespit edildi.
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda açıkladığı çalışmanın sonucuna göre mRNA aşıları pıhtılaşma yapmıyor, ancak nadir miyokardit ve basit lenf şişmesi gibi yan etkileri var.
COVID-19 AŞIDAN DAHA FAZLA RİSK TAŞIYOR
Doç. Dr. Yılancıoğlu, yaptığı paylaşımda, "Böylesine büyük bir kohort çalışmadan sonra aşı güvensizdir diyebilmek için ancak bu kadar büyük bir çalışma gerekir. Artık aşının güvenli olup olmadığı hususu ile ilgili bilimsel olmayan görüşler yerine bilime güvenerek hareket etmek gerekiyor.