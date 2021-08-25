Yumurta, proteinler, vitamin ve minarel dolu (Sağlık haberleri)

Hem beyazı hem de sarısıyla fayda saçan yumurta, proteinler, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere besinler açısından son derece zengindir. Yumurta sarısı ayrıca kolesterol, yağda çözünen vitaminler (D ve E vitaminleri gibi) ve esansiyel yağ asitleri içeriyor. Yumurta iyi kolesterolü yükseltiyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyor. Beyin gelişimi için önemli bir besin olan kolin içeriyor. Göz sağlığını iyileştiriyor. Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi bulunuyor.

SARILIK BEYNE HASAR

Zamanında doğan bebeklerin yüzde 60'ında, erken doğan bebeklerinse yüzde 80'inde yenidoğan sarılığı görülüyor. Doç. Dr. Zeynep Cerit, sarılığın doğru bir şekilde tedavi edilmezse beyin hasarına neden olabildiğini söylüyor. Cerit, bilirubin düzeyinin çok yükselip beyni etkilemesi halinde bebeğin tiz sesle ağlamaktan, havale geçirmeye kadar kötüleşebileceğini belirtiyor. "Bu durumdaki bir bebekte ileri dönemde çoğunlukla zeka ve motor gelişim geriliği, işitme, görme sorunları oluşur" ifadelerini kullanıyor.

MEYAN KÖKÜ GEBELERE ZARAR

Fitoterapi Uzmanı Dr. Yegane Özcan, yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösterdiğini söylüyor. Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabildiğini belirten Dr. Özcan, "Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletiyor. Dikkat eksikliği de yapıyor" diyor.

ZEYTİN YE UNUTMA

Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer, iyi huylu ve habis tümör gibi dejeneratif hastalıkların etkisini azaltır.

ATEŞE ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı, mide bulantısını geçirir. Deniz tutmasına iyi gelir. Sindirimi hızlandırır. Kronik ağrıları azaltır. Kan dolaşımını artırır. Solunum yollarını açar. Terlemeyi artırarak ateşi düşürür.

KABIZLIĞA ARMUT

Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

İLTİHAPLARA PIRASA

Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.