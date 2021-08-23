Klima kullananlar dikkat! Yanlış kullanılan klima, yaz gribine davetiye çıkarıyor

Sıcaklar nedeniyle vatandaşlar, klimanın yarattığı serin ortama aldanıyor. Bu durum, grip, eklem ağrısı gibi sıkıntıları çağırıyor. Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, bilinçsiz klima kullanımının hasta ettiğini vurguluyor.

MİGREN KRİZİNE YOL AÇAR

Ulusoy, "Klimalar, ortamın sıcaklığını azaltırken, nemini de beraberinde azaltıyor. Bu nedenle ortam mutlaka nemlenmelidir. Klimalar ilk çalıştırıldığında havalandırmada biriken mikroorganizmalar ihızlıca ortama yayılacağından, bir süre pencereler açılmalıdır. Klimanın ayarında ise, hemen en soğuk konuma getirilmemelidir ve ısı yavaş yavaş yükseltilmelidir. Bu şekilde vücudunuz, ısı değişimine uyum sağlayabilir. Ani sıcak ve soğuk hava değişimleri, kalp krizi riskini dahi artırabilir, migren krizine neden olabilir. Farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir" diyor.

KORONAVİRÜSÜ AĞIRLAŞTIRIR

Doç. Dr. İlker İnanç Balkan, artan klima kullanımı nedeniyle rhinovirüsün yaygınlaştığını söylüyor. Balkan, "Solunum yolu virüsleri, rhinovirüs, RSV gibi virüsler daha kolay solunum hücrelerimize tutunuyor. Klima bu virüslerin dolaylı olarak kişiden kişiye bulaşmasını arttırabilir. Rhinovirüs sonrası koronavirüse yakalanma koronavirüsü ağırlaştırıyor" diyor.

BU ÖNERİLERİ DİNLEYİN

Yatak odaları pencere yoluyla havalandırılmalıdır.

Klimanın derecesi 22-23 derece olarak ayarlanmalıdır.

Üfleme ayarı, en yavaşta olmalıdır.

Üfleme yönü, mümkünse odanın tavanına doğru olmalıdır.

Klima ile birlikte, pencere açılmamalıdır.