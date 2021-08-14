Asitli içecek reflü demek (Sağlık haberleri)

Reflü, asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesine deniyor. Ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini gösteriyor. Günümüzde artan hazır meyve suyu ve asitli içecek tüketimi, özellikle reflü görülme sıklığını artırıyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "30-40 yıl önce karaciğer yağlanması, insülin direnci ve reflü çok az rastlanılan hastalıklardı. Ancak günümüzde tüketilen aşırı kalorili gıdalar, fast-food yiyecekler, asitli ve aşırı karbonhidratlı içecekler, hazır meyve suları, bu hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir" diyor. Göral, şöyle devam ediyor: Günümüzde evde, yaz aylarında, özel günlerde veya bayramlarda; nane yapraklı limonata, otlu ayran, karamelli frappuccino, reyhan şerbeti, çilekli limonata, limonlu ice tea, demirhindi şerbeti, karpuzlu limonata, koruk suyu, şeftalili buzlu çay, naneli kahve, kavun suyu gibi içecekler hazırlanabilir ve tüketilebilir.