Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Asitli içecek reflü demek (Sağlık haberleri)

    Reflü, asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesine deniyor. Ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini gösteriyor. Günümüzde artan hazır meyve suyu ve asitli içecek tüketimi, özellikle reflü görülme sıklığını artırıyor.

    Asitli içecek reflü demek

    Reflü, asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesine deniyor. Ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini gösteriyor. Günümüzde artan hazır meyve suyu ve asitli içecek tüketimi, özellikle reflü görülme sıklığını artırıyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "30-40 yıl önce karaciğer yağlanması, insülin direnci ve reflü çok az rastlanılan hastalıklardı. Ancak günümüzde tüketilen aşırı kalorili gıdalar, fast-food yiyecekler, asitli ve aşırı karbonhidratlı içecekler, hazır meyve suları, bu hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir" diyor. Göral, şöyle devam ediyor: Günümüzde evde, yaz aylarında, özel günlerde veya bayramlarda; nane yapraklı limonata, otlu ayran, karamelli frappuccino, reyhan şerbeti, çilekli limonata, limonlu ice tea, demirhindi şerbeti, karpuzlu limonata, koruk suyu, şeftalili buzlu çay, naneli kahve, kavun suyu gibi içecekler hazırlanabilir ve tüketilebilir.

    ÖKSÜRÜĞE REÇEL
    Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Egzama ve çeşitli kaşıntıları yok eder.

    YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
    Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.

        SIRRI GRANOLA
        Tahıllardan ve kuru meyvelerden oluşan, bazen kurutulmuş veya taze meyvelerden oluşan granola, sindirim sistemini yumuşatmaya ve yağlamaya yardımcı oluyor. Süt veya yoğurt ile birlikte tam protein sağlıyor. Kalp damar sistemi için sağlıklı olan doymamış yağlarla kalbi koruyor. Lif ve iyi yağ içeriği sayesinde kolesterolü düşürüyor. Tam tahıllardaki karbonhidratlar yavaşça emilerek kan şekerinin yükselmesi ve halsizlik olasılığını azaltıyor.

        KIRIŞIKLIK İÇİN ACI BİBER
        Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi gelir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Selden geriye kalanlar...
        Haberler Sağlık Asitli içecek reflü demek (Sağlık haberleri)
            SON DAKİKA