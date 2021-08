Şifa deposu incir! İşte faydaları...

Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incir in günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını ve birçok hastalığa kalkan oluşturduğunu söyledi:İNCİR B6 vitamininden zengin içeriği sayesinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.BİR-İKİ bardak su ile inciri tüketmek bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor.KANSER düşmanı. İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip.POTASYUM, özellikle kalp sağlığı için önemli bir mineraldir. İncir, potasyumdan zengin yapısıyla kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde rol oynuyor.İÇERİĞİNDE bulunan C vitamini, cilde elastikiyeti sağlayan ve cildi yaşlanmaya karşı koruyan kolajen üretimini destekliyor. Bu sayede cilt elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü koruyor.LİFTEN zengin içeriğiyle kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.PREBİYOTİK içeriğinin yanı sıra C vitamininden zengin yapısıyla bağırsak sağlığını koruyucu etkiye sahip.OSTEOPOROZ riskini azaltıyor. Kalsiyum, kemik yapısını oluşturan önemli minerallerden. Kalsiyumdan zengin olan incir, kemik sağlığını desteklemede ve osteoporoz riskini azaltmada önemli yere sahip.İncirin kabuk kısmı antioksidan olarak bilinen polifenoller ve antosiyaninlerden zengindir. Bu bileşikler vücudumuzdaki oksidan moleküllerini etkisiz hale getirerek kanserli hücre oluşumunu önleyebiliyor.