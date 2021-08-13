Balık ye hemoroidi yen! (Sağlık haberleri)

Toplumda yaygın görülen hemoroit hastalığı, yaşam kalitesini düşürüyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Menteş, hemoroit hastalarının temel olarak 'Akdeniz' türü diyet tarzında zeytinyağlı, sebze ve balık ağırlıklı beslenmesi gerektiğini söylüyor.



KULAKLARA KÜPE OLSUN

En sevilen yaz meyvelerinden vişne, A ve C vitaminleri içeriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:



PROSTAT ve kolon kanserine karşı korur.



UYKUSUZLUĞA iyi gelir.



KABIZLIĞI giderir.



KANSERLİ hücreleri küçültür.



UNUTKANLIĞI önler.



KALBİ korur.



AĞRILARA ŞEBBOY

Turpgillerden güzel kokulu, dar yapraklı, değişik renkli çiçekleri olan çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Baş ve karın ağrıları için 1 çay kaşığı 250 gr. kaynar su ile haşlanıp süzülür. Aralıklarla günde 3 defa içilir.



SAÇKIRANA NERGİS

Nergisgillerden, beyaz ya da sarı renkte olan 20-80 cm büyüyebilen soğanlı, bir bitkidir. İdrar söktürür. Kanı temizler. Kökü sirke ile beraber ezilip saçkıran olan bölgeye sürülürse iyileştirir.



MİDEYE ÖD AĞACI

Dul aptal otugillerden olan, yaz kış yaprağını dökmeyen, meyvelerinin görünümü armut biçiminde olan hoş kokulu bir ağaçtır. Tütsüsü yapılıp solunduğunda sinirleri ve kalbi güçlendirir. Balgam söktürür. Midenin sindirim fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlar.