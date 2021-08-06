Susuzluk nefes keser

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu havalarda yeterli ve dengeli su tüketimi insan sağlığı için çok önemli oluyor. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, vücudun susuz kalması halinde birçok hastalığın ortaya çıktığını söylüyor. Üstündağ, şunları anlatıyor: Su vücutta eksilmeye başladığı zaman, organların ve dokuların fonksiyonlarında azalma oluyor. Hatta geri dönüşümsüz kayıplarla, hastalıklarla, nihayetinde de ağır su eksikliği vakalarında ölümle kendini ortaya koyabilir.
ŞEKERİ KONTROL EDER
Su eksikliği başladığı zaman ilk ortaya çıkabilecek hastalık tabloları, böbrek taşı oluşumunun artması ve eforla ortaya çıkan nefes darlığının belirginleşmesidir. Su eksikliği daha da ağır safhaya geçecek olursa bu kez şeker hastalarında, şekerin kontrolünün zorlaşması ve koma durumlarının ortaya çıkması söz konusu olabilir.
ŞEKERİ KONTROL EDER
Su eksikliği başladığı zaman ilk ortaya çıkabilecek hastalık tabloları, böbrek taşı oluşumunun artması ve eforla ortaya çıkan nefes darlığının belirginleşmesidir. Su eksikliği daha da ağır safhaya geçecek olursa bu kez şeker hastalarında, şekerin kontrolünün zorlaşması ve koma durumlarının ortaya çıkması söz konusu olabilir.