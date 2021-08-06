Sebze ağırlıklı beslenme ve egzersiz miyom riskini azaltıyor

Miyomlar, rahim kası kaynaklı iyi huylu tümörlere deniyor. Op. Dr. Ulkar Heydarova, miyomlarla ilgili önemli bilgiler veriyor:
HER 10 GEBENİN 1'İNDE VAR
Birçok kadında miyomlar bulunmasına rağmen bulgu vermiyor. Sıklıkla rutin jinekolojik muayenede veya başka bir nedenle yapılan radyolojik incelemelerde ortaya çıkıyor. Büyük boyutlara ulaşmış miyomlar idrar kesesine ve bağırsaklara baskı yaparak sık idrara çıkma, ağrılı dışkılama ve ağrılı ilişki gibi sorunlara yol açabilmektedir. Hastalarda kısırlığa dahi neden olmaktadır. Her on gebelikten birinde rahimde miyom görülebilmektedir. Büyük boyut miyomlar erken gebelik kanamaları, doğum sonrası kanamanın durmaması ve bebeğin kaybedilmesi gibi sorunlara da yol açabilmektedir.
ULTRASON İLE TAKİP
Küçük boyutlu miyomların jinekolojik muayene ve ultrason ile takibi yeterli oluyor. Miyom tedavisi ilaç veya cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır. Tedavi seçiminde hastanın yaşı, miyom yerleşimi, büyüklüğü ve sayısı, semptomların şiddeti ve ailenin çocuk sahibi olma isteği gibi etkenler rol oynamaktadır. Rahim içi yerleşimli miyomların tedavisinde histeroskopik myomektomi dediğimiz yöntem tercih edilmektedir.
ESTETİK KAYGI OLUŞTURMAZ
Cerrahi tedavi seçeneklerinden biri olan myomektomi rahmin yerinde bırakılarak sadece miyomun çıkarılması ameliyatıdır. Histerektomi ise miyomla rahmin tamamının çıkarılması ameliyatıdır. Her iki ameliyat laparoskopik (kapalı yöntem dediğimiz göbek deliğinin altından yapılan küçük kesilerle) ve laparotomik (açık ameliyat) olarak yapılabilmektedir. Kapalı yöntem, normale dönüşü hızlandırır.
NEDEN OLUR?
Miyom, genetik etkenler, hormonal sistem ve büyüme faktörleri nedeniyle gelişiyor. 10-20 yaş arasında görülmezken yaş ilerledikçe, özellikle 30-40 yaş arasında kendini gösterir hale geliyor. Ergenlik döneminde az görülüp, üreme çağında sık görülmesinin altında yatan neden, miyomların hormonlara duyarlılığıdır. Bu nedenle östrojen maruziyetinin azalması, doğum sayısındaki artış ve sigara kullanılmaması gibi durumlarda daha az görülmektedir.
HER 10 GEBENİN 1'İNDE VAR
Birçok kadında miyomlar bulunmasına rağmen bulgu vermiyor. Sıklıkla rutin jinekolojik muayenede veya başka bir nedenle yapılan radyolojik incelemelerde ortaya çıkıyor. Büyük boyutlara ulaşmış miyomlar idrar kesesine ve bağırsaklara baskı yaparak sık idrara çıkma, ağrılı dışkılama ve ağrılı ilişki gibi sorunlara yol açabilmektedir. Hastalarda kısırlığa dahi neden olmaktadır. Her on gebelikten birinde rahimde miyom görülebilmektedir. Büyük boyut miyomlar erken gebelik kanamaları, doğum sonrası kanamanın durmaması ve bebeğin kaybedilmesi gibi sorunlara da yol açabilmektedir.
ULTRASON İLE TAKİP
Küçük boyutlu miyomların jinekolojik muayene ve ultrason ile takibi yeterli oluyor. Miyom tedavisi ilaç veya cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır. Tedavi seçiminde hastanın yaşı, miyom yerleşimi, büyüklüğü ve sayısı, semptomların şiddeti ve ailenin çocuk sahibi olma isteği gibi etkenler rol oynamaktadır. Rahim içi yerleşimli miyomların tedavisinde histeroskopik myomektomi dediğimiz yöntem tercih edilmektedir.
ESTETİK KAYGI OLUŞTURMAZ
Cerrahi tedavi seçeneklerinden biri olan myomektomi rahmin yerinde bırakılarak sadece miyomun çıkarılması ameliyatıdır. Histerektomi ise miyomla rahmin tamamının çıkarılması ameliyatıdır. Her iki ameliyat laparoskopik (kapalı yöntem dediğimiz göbek deliğinin altından yapılan küçük kesilerle) ve laparotomik (açık ameliyat) olarak yapılabilmektedir. Kapalı yöntem, normale dönüşü hızlandırır.
NEDEN OLUR?
Miyom, genetik etkenler, hormonal sistem ve büyüme faktörleri nedeniyle gelişiyor. 10-20 yaş arasında görülmezken yaş ilerledikçe, özellikle 30-40 yaş arasında kendini gösterir hale geliyor. Ergenlik döneminde az görülüp, üreme çağında sık görülmesinin altında yatan neden, miyomların hormonlara duyarlılığıdır. Bu nedenle östrojen maruziyetinin azalması, doğum sayısındaki artış ve sigara kullanılmaması gibi durumlarda daha az görülmektedir.