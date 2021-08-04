Dişlerinize bakmazsanız hastalık kapıda! İşte 7 hastalığın diş sağlığı üzerindeki etkileri

Hastalıklar, vücudumuzun birçok noktasını tehdit ediyor. Özellikle dişlerimizin sağlığını korumak önemli hale geliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Deniz Başaran, hastalıkların dişlerimize verdiği etkileri sıralıyor.
1- DİYABET
Tip 2 diyabet tespit edilmez ve tedavi edilmezse diş sağlığını da etkiler. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan sürekli yüksek kan şekeri seviyesi dişlere zarar verir. Çürümeye, diş çürümesine ve diş kaybına neden olabilir. Diş eti kanaması, periodontal hastalık ve iltihap, artan kan şekeri seviyesinin olası sonuçlarıdır. Şeker hastalığı tedavi edildiğinde dişlerin ve diş etlerinin durumu düzelecektir.
2- YEME BOZUKLUKLARI
Bir yeme bozukluğuyla ilişkili yetersiz besinler ve vitaminler de dişlerin durumuna yansır. Örneğin kalsiyum eksikliği, osteoporozda olduğu gibi çene kemiklerinin parçalanmasına neden olabilir ve bu da diş kaybına neden olabilir.