Dişlerinize bakmazsanız hastalık kapıda! İşte 7 hastalığın diş sağlığı üzerindeki etkileri

2- YEME BOZUKLUKLARI

Bir yeme bozukluğuyla ilişkili yetersiz besinler ve vitaminler de dişlerin durumuna yansır. Örneğin kalsiyum eksikliği, osteoporozda olduğu gibi çene kemiklerinin parçalanmasına neden olabilir ve bu da diş kaybına neden olabilir.