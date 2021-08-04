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    Dişlerinize bakmazsanız hastalık kapıda! İşte 7 hastalığın diş sağlığı üzerindeki etkileri

    Hastalıklar, vücudumuzun birçok noktasını tehdit ediyor. Özellikle dişlerimizin sağlığını korumak önemli hale geliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Deniz Başaran, hastalıkların dişlerimize verdiği etkileri sıralıyor.

    Endişe yaratıyor!

    Hastalıklar, vücudumuzun birçok noktasını tehdit ediyor. Özellikle dişlerimizin sağlığını korumak önemli hale geliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Deniz Başaran, hastalıkların dişlerimize verdiği etkileri sıralıyor.

    1- DİYABET
    Tip 2 diyabet tespit edilmez ve tedavi edilmezse diş sağlığını da etkiler. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan sürekli yüksek kan şekeri seviyesi dişlere zarar verir. Çürümeye, diş çürümesine ve diş kaybına neden olabilir. Diş eti kanaması, periodontal hastalık ve iltihap, artan kan şekeri seviyesinin olası sonuçlarıdır. Şeker hastalığı tedavi edildiğinde dişlerin ve diş etlerinin durumu düzelecektir.

    2- YEME BOZUKLUKLARI
    Bir yeme bozukluğuyla ilişkili yetersiz besinler ve vitaminler de dişlerin durumuna yansır. Örneğin kalsiyum eksikliği, osteoporozda olduğu gibi çene kemiklerinin parçalanmasına neden olabilir ve bu da diş kaybına neden olabilir.

        3- OSTEOPOROZ
        Osteoporoz, yani kemik kaybı sırasında kemikler kütlesini ve yoğunluğunu kaybeder. Bu çene kemiklerini de etkiler ve bu genellikle kendini ilk önce ağrıyla gösterir. Çene kemiği kırıldıkça, dişler sonunda tutuşunu kaybeder, gevşer ve düşebilir.

        4- KANSER
        Diş ağrısı ve diş kaybı, çeşitli kanser türlerinin bir işareti olabilir. Bunlara yemek borusu ve akciğer kanseri dahildir. Kadınlarda diş eti kanaması, periodontal hastalık ve diş kaybı da meme kanserine işaret edebilir.

        5- KALP HASTALIKLARI
        Kötü diş hijyeni, kalp sağlığı için ciddi sonuçlar doğurabilir. Ağzımızda ve boğazımızda 700 tür bakteri ve mantar yaşar. Çoğu zararsızdır, ancak yetersiz hijyen nedeniyle denge bozulursa, zararlı mikroplar çoğalarak diş etlerinin kanamasına ve dişlerin çürümesine yol açabilir. Kalp krizine yol açabilir.

            6- STRES
            Sürekli yüksek stres altında olanlar, genellikle bilinçsizce ve uykularında dişlerini gıcırdatacaktır. Dişler aşınır, madde kaybeder ve diş minesi de sıyrılır. Bu, dişleri yanlış hizalamaya, çürümeye ve diş kaybına neden olabilir.

            7- ALZHEIMER
            Bir araştırmada kötü dişler, diş eti sorunları veya ağız ve boğazda iltihaplanma (çoğunlukla kötü hijyen nedeniyle) olan kişilerin de Alzheimer hastalığı veya diğer demanstan ortalamanın üzerinde muzdarip olduğunu göstermiştir.
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