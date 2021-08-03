Menopoza adaçayı (Sağlık haberleri)

Depresyonu önleyen adaçayı stresi azalyor. Beyin fonksiyonlarını korur. Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Cilt lekelerini giderir. Menopoz şikayetlerini azaltır. Aşıyı terlemeyi önler.

UNUTKANLIĞI BİTTERİN

Bitter çikolata, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kan şekerini dengeleyen bu lezzet, diyabete karşı koruyor. Mutluluk veren bitter çikolata, zayıflatıyor. Beyin hücrelerini güçlendiriyor.

YABANA ATMAYIN

Antioksidan deposu yaban mersini, kan damarlarını koruyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor. Diyabet riskini azaltıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarına ilaç etkisi gösteriyor. Tok tutuyor ve zayıflatıyor.

ÇOK GiSELE!

Yıllara meydan okuyan güzelliğin yolu, mutfaktan geçiyor. TAKVİM, dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in uyguladığı maskeyi açıklıyor: Yarım kabak, bir muz, çeyrek avokado ile bir kiviyi blenderdan geçirin. Yüzünüze uygulayın. 10-20 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Ilık su ile durulayın. Bu maske, cildinizi parlatır. Yaşlanmayı yavaşlatır.

ŞİFA ZİNCİRİ

Yaz aylarının ağızları tatlandıran meyvesi incir şifa dağıtıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

B6 vitamininden zengindir. Beyin sağlığını destekler. Hafızayı güçlendirir.

BOLCA lif içerir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kabızlığa karşı koruma sağlar.

BETA karoten ve antosiyaninden zengindir. Vücutta kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

KALP dostudur.Kolesterolü dengeler. Kalp krizi riskini azaltır.

C VITAMİNİ deposu incir, cilt esnekliğini korur. kolajen üretimi sağlayarak yaşlanmayı engeller.

KALSİYUM içeriği sayesinde kemik yapısını güçlendirir. Osteoporoz riskini azaltır.