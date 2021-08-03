İdrarda kan görülmesi ve ağrıya dikkat! Mesane kanserinin belirtileri nelerdir?

Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Mesane kanseri ise erkeklerin hayatını kabusa çeviriyor. Genelde yaşlı kişilerde ortaya çıkan bu hastalık, son yıllarda 40 yaş ve üzerinde de görülebiliyor.

RİSK 6 KAT ARTAR

Hastalığın belirtileri arasında idrarda kan görülmesi ve ağrı bulunuyor. Mesane kanserinde bilinen iki temel risk faktörü bulunuyor. Bunlardan ilkini sigara oluşturuyor. Sigara içenler, bu hastalığa içmeyenlere göre 6 kat daha fazla yakalanıyor. Bir diğer risk faktörünü ise genetik yapı oluşturuyor. Ailesinde mesane kanseri olanlar daha çok risk taşıyor. Hastalığın erken teşhisine vurgu yapan uzmanlar, idrarda kan görülmesi halinde doktora başvurulmasını öneriyor. Sistoskopi dediğimiz endoskopik bir işlem sayesinde hastalık erken dönemde tespit ediliyor. Mesane kanserinin tedavisi, kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Mesane kasına ilerlememiş hastalıkta 'mesane içine kemoterapi' uygulanıyor. Kanser kasa ilerlemiş ise mesanenin alındığı ve bağırsaktan mesane yapılması değerlendiriliyor.