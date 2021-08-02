Serinlemek isterken hasta olmayın

Ağustosun gelmesiyle birlikte, sıcaklıklar rekor kırıyor! Yaz aylarının en bunaltıcı günlerinde, herkes serinlemek için klimalara sarılıyor. Ancak doğru kullanılmayan klimalar sağlık açısından ciddi sorunlara yol açıyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, klima yani lejyoner hastalığının kas ve eklem ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateşe yol açtığını söylüyor. Bu hastalığa neden olan 'legionelle pneumophilia' adlı bir bakterinin zatürreye bile yol açtığını belirtiyor.
"Hastalığın tedavisi uygun doz ve sürede uygulanacak antibiyotiklerle yapılır. Klimaları yoğun olarak kullandığımız şu günlerde, bahsettiğimiz bulguları basit bir gribal enfeksiyon olarak değerlendirmemeli. Tetkikler için uzman bir doktora başvurulmalıdır. Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması sinüzit, kulak iltihabı ve yüz felcine neden olur. Bu yüzden araçlarda klima kullanırken havanın direkt yüze değil, ön cama doğru yönlendirilmeli" diyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, klima yani lejyoner hastalığının kas ve eklem ağrısı, halsizlik, huzursuzluk ve ateşe yol açtığını söylüyor. Bu hastalığa neden olan 'legionelle pneumophilia' adlı bir bakterinin zatürreye bile yol açtığını belirtiyor.
"Hastalığın tedavisi uygun doz ve sürede uygulanacak antibiyotiklerle yapılır. Klimaları yoğun olarak kullandığımız şu günlerde, bahsettiğimiz bulguları basit bir gribal enfeksiyon olarak değerlendirmemeli. Tetkikler için uzman bir doktora başvurulmalıdır. Araçlardaki klimaların doğru kullanılmaması sinüzit, kulak iltihabı ve yüz felcine neden olur. Bu yüzden araçlarda klima kullanırken havanın direkt yüze değil, ön cama doğru yönlendirilmeli" diyor.