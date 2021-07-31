Yaban mersini şifa dağıtıyor! İşte yaban mersininin faydaları...

Antioksidan deposu yaban mersini, şifa dağıtıyor. Özellikle göz sağlığına olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Hücreleri yenileyen cilt dostu meyve, gözaltı morluklarıyla da savaşıyor. Uzm. Dr. Yegane Özcan, herkesin evde yapabileceği maske tarifini açıklıyor: 1 yemek kaşığı ince rendelenmiş Aloe Vera yaprağı kullanın. Daha etkili sonuç almak için taze kesilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı yerine, önceden kesilmiş ve iki hafta buzdolabında bekletilmiş tıbbi Aloe Vera yaprağı tercih edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı taze ezilmiş yaban mersini posası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte malzemeleri karıştırın ve cildinize uygulayın. Yaklaşık 25 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın.
- Sağlık
- 31.07.2021 Gazete