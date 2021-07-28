Hemoroitte kanser gizli! En büyük neden hareketsizlik

Halk arasında basur olarak da bilinen hemoroit, yaşam kalitesini düşürüyor. Hastalar, utandıkları için doktora gitmeye çekiniyor. Bu da hastalığın ilerlemesine neden oluyor. Özellikle pandemi nedeniyle değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Hakkı Ocak, Türkiye'de 45-65 yaş arasındaki her 2 kişiden birinde görüldüğünü söylüyor. "Hemoroit, toplumumuzda sık görülen, çoğu zaman oluştuğu bölge nedeniyle doktora gitmeye çekinilen, uzun süren kanamalardan dolayı kansızlığa neden olan bir hastalıktır. Hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme, uzun süreli ishal, kabızlık ya da genetik yatkınlığa bağlı olarak ortaya çıkar. Hastaların çoğu utanıp, tedavi olmaktan çekiniyor. Oysa kimi zaman hemoroid sanılan şey aslında rektum kanseri olabiliyor" uyarısında bulunuyor.

ŞİDDETLİ AĞRI YAPAR

Hemoroit başlangıçta yalnızca kanama ile kendini gösteri- yor. İlerleyen süreçte ise makatta şişme, ağrı ve kaşıntıya yol açıyor. Makat bölgesinden kan gelmesinin farklı sebepleri de olabiliyor. Hemoroit gibi rektum kanseri de kanama yapabiliyor.

İLK MUAYENE ÖNEMLİ

Bu nedenle kanamayı dikkate almak gerekiyor. Makat çatlağı, anal fistül, makat apsesi, rektum ve bağırsak kanseri gibi hayatı tehdit eden ciddi rahatsızlıkların hemoroit oluşan bölgede geliştiğine dikkat çeken Op. Dr. Ocak, "Hemoroit şikayeti olan hastaların çok az bir kısmı doktora başvuruyor. Oysa bu tarz şikayetleri olan hastalar genel cerrahi uzmanı tarafından mutlaka muayene edilmeli. Tedavide ilk muayene yol göstericidir. Hastalarımıza makat içindeki 5-6 cm mesafeyi değerlendirmemize yarayan ışıklı bir aletle muayene yapıyoruz. Gerekli durumlarda kolonoskopi de isteyebiliyoruz" diyor.

AMELİYAT ŞART DEĞİL

Hemoroidin yeni başladığı ve şikayetlerin şiddetli olmadığı evrede, ilaç tedavisi uygulanıyor. Eğer hasta bu tedaviye yanıt vermiyorsa ameliyatsız tedavi deneniyor. Hastalara anestezi gerektirmeyen Lastik Bant Ligasayonu, İnfrared Fo-tokoagülasyon ve Lazerle Hemoroid Tedavisi olmak üzere 3 çeşit ameliyatsız tedavi yöntemi uygulanıyor.