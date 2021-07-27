Hipertansiyon her yaşın hastalığı





Prof. Dr. Tengiz, "Bir kişinin yaş aldıkça hipertansiyon olabileceğini bilerek periyodik olarak kendi kan basıncını kontrol etmesi gerekiyor. Tansiyonda 120-80 gibi bir değer veriyoruz 140- 90'ın üzeri bizim için tedavi eşik sınırımız. Bu değeri geçiyorsa önce uygun yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Buna rağmen kan basıncını kontrol altına alamıyorsak ilaç tedavisine başlamamız gerekiyor" uyarısında bulunuyor.



TUZU AZALTMAK ŞART

Hipertansiyonla mücadelede, ilaç tedavisi kadar yaşam tarzı değişiklikleri de büyük önem taşıyor. Bunun başında, fazla kilolardan kurtulmak geliyor. Yine tuz tüketiminin azaltılması önem taşıyor. Salça, turşu gibi yiyecekler tuz tüketiminin artmasına neden oluyor. Spor ise hem uygun kilonun korunmasını hem de vücudun dinçlik kazanmasını sağlıyor.