Enfeksiyonun tam zamanı

Sıcak havalar ve tatil sezonuyla yaz hastalıkları kapıyı çalıyor! Kadınlarda jinekolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, yaz aylarında en sık görülen kadın hastalıklarını ve nasıl önlemler alınması gerektiğini açıklıyor:
VAJİNAL ENFEKSİYONLAR:
Hormonal değişiklikler, sıcak nedeni ile genital bölgenin nemli ve havasız olması, sık sık denize veya havuza girilmesi, ıslak mayo-bikini ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk başlıca nedenler arasında. Şikayetleri azaltmak için havuz yerine denizin tercih edilmesi, dar kıyafetlerden kaçınılması gerekiyor.
İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARI:
İdrarı mesaneden dışarı taşıyan kanaldan bakterilerin bulaşması ile oluşuyor. Yanma hissi, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı gibi şikayetlere yol açıyor. İhmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor.
VAJİNAL ENFEKSİYONLAR:
Hormonal değişiklikler, sıcak nedeni ile genital bölgenin nemli ve havasız olması, sık sık denize veya havuza girilmesi, ıslak mayo-bikini ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk başlıca nedenler arasında. Şikayetleri azaltmak için havuz yerine denizin tercih edilmesi, dar kıyafetlerden kaçınılması gerekiyor.
İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARI:
İdrarı mesaneden dışarı taşıyan kanaldan bakterilerin bulaşması ile oluşuyor. Yanma hissi, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı gibi şikayetlere yol açıyor. İhmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor.