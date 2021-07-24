Tedavi edilmezse kısırlık ve kansızlığa yol açıyor! Sağlıksız böbrek tehlike saçıyor

HER İLACI İÇMEYİN: Bilinçsizce içilen ilaçlar, böbreklere zarar veriyor. Bu nedenle doktor reçetesi olmadan ağrı kesici bile içilmemesi öneriliyor. Çünkü bu ilaçlar bazen kullanıldıkları doz ve süreyle ilişkili olarak böbrek hasarına yol açabiliyor.