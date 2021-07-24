Tedavi edilmezse kısırlık ve kansızlığa yol açıyor! Sağlıksız böbrek tehlike saçıyor

Vücudun hayati organları arasında yer alan böbrekler, gıdaların sindirilmesiyle ortaya çıkan zararlı atık maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlıyor. Ancak fazla kilo, yanlış beslenme ve kronik hastalıklar, böbrekleri tehdit ediyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, günde 1.5-2 litre su içilmesini, düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor.
SİNDİRİMİ BOZAR
Herhangi bir nedenle böbrek fonksiyonlarında oluşan bozulma, vücutta başka sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bunların başında, hipertansiyon, kalp yetmezliği, kansızlık, sindirim sistemi bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık geliyor. Doç. Dr. Atasoyu, böbrek sağlığını desteklemek için önerilerini sıralıyor:
YETERLİ SIVI ALIMI: Yeterli sıvı tüketimi böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor. Bunun için günde 1.5- 2 litre su içmek gerekiyor.
HAREKETE GEÇİLMELİ: Düzenli yürüyüş vücuda dinçlik veriyor. Böbrekleri de koruyor.