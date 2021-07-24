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    Tedavi edilmezse kısırlık ve kansızlığa yol açıyor! Sağlıksız böbrek tehlike saçıyor

    Sağlıklı böbrek sağlıklı vücut anlamına geliyor. Ancak bu organda meydana gelen rahatsızlıklar, başka hastalıklara zemin hazırlıyor. Kısırlık ve kansızlığa yol açıyor.

    Sağlıksız böbrek aşka da engel

    Vücudun hayati organları arasında yer alan böbrekler, gıdaların sindirilmesiyle ortaya çıkan zararlı atık maddelerin idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlıyor. Ancak fazla kilo, yanlış beslenme ve kronik hastalıklar, böbrekleri tehdit ediyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, günde 1.5-2 litre su içilmesini, düzenli egzersiz yapılmasını öneriyor.

    SİNDİRİMİ BOZAR
    Herhangi bir nedenle böbrek fonksiyonlarında oluşan bozulma, vücutta başka sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bunların başında, hipertansiyon, kalp yetmezliği, kansızlık, sindirim sistemi bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık geliyor. Doç. Dr. Atasoyu, böbrek sağlığını desteklemek için önerilerini sıralıyor:

    YETERLİ SIVI ALIMI: Yeterli sıvı tüketimi böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor. Bunun için günde 1.5- 2 litre su içmek gerekiyor.

    HAREKETE GEÇİLMELİ: Düzenli yürüyüş vücuda dinçlik veriyor. Böbrekleri de koruyor.

        KAN ŞEKERİNE DİKKAT: Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden oluyor. Bu nedenle hastaların kan şekerini dengede tutması gerekiyor.

        TANSİYON İHMALE GELMEZ: Hipertansiyon kronik böbrek hastalığına yol açıyor. Tablo, böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor.

        SİGARADAN UZAK DURUN: Sigara, böbrek kan akımının azaltıyor. Sigara içen kişilerde böbrek kanseri yüzde 50 daha çok görülüyor.

        HER İLACI İÇMEYİN: Bilinçsizce içilen ilaçlar, böbreklere zarar veriyor. Bu nedenle doktor reçetesi olmadan ağrı kesici bile içilmemesi öneriliyor. Çünkü bu ilaçlar bazen kullanıldıkları doz ve süreyle ilişkili olarak böbrek hasarına yol açabiliyor.
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            Haberler Sağlık Tedavi edilmezse kısırlık ve kansızlığa yol açıyor! Sağlıksız böbrek tehlike saçıyor