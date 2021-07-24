Kavun şifa dolu (Sağlık haberleri)

Yazın en sevilen meyvelerinden kavun, bolca potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor...

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirir. Hastalıklardan korur.

KALP ve damar sağlığını destekler.

BOL liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur.

KANSERLE savaşır.



GÖZ sağlığına iyi gelir. Kataraktı önler.

SAKİNLEŞTİRİCİ etkisiyle strese karşı iyi gelir.

ŞEKER hastalığı şikayetlerini azaltır.

CİLT sağlığına da iyi gelir. Saç dökülmesini önler. Egzamayı iyileştirir.

BRÜKSEL LAHANASI KEMİK DOSTU

Lif deposu Brüksel lahanası, antioksidan deposudur. Vücudu hasarlı hücreleri onarır. Sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını korur. C vitamini içeriği ile hem göz sağlığını korur hem de kolajen üretimini destekler. Bu sayede yaşlanmayı yavaşlatıyor. Enfeksiyonu bitiriyor. Kemikleri güçlendiriyor.

KANSERE KARŞI SEMİZOTU

Yazın en sevilen yeşilliklerinden semizotu, Omega-3 içeriği sayesinde kalbi korur. Kötü kolesterolü düşürür. Böbrekteki kum ve taşı döker. Kabızlığı önler. Kansere karşı koruma sağlar. Halsizliği bitirir. Hafızayı da güçlendirir. Cildi nemlendirir.

KATARAKTA AVOKADO

Potasyum deposu avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini dengelemeyi sağlar. Kabızlığı önler. Demir eksikliğini tedavi eder. Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Gözlerde oluşan katarakt riskini de azaltır.