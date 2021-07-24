Alzheimer ise özellikle 60 yaşın üzerini tehdit ediyor | Alzheimer tedavisi nedir?

Beyin hareket, algı, yürütme ve duygu organı olarak tanımlanıyor. Son dönemde görülme sıklığı hızla artan Alzheimer ise özellikle 60 yaşın üzerini tehdit ediyor. Peki, henüz kesin bir tedavisi bulunmayan bu hastalıktan korunmak için ne yapmak gerekiyor.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, işte herkesin merak ettiği bu soruya yanıt veriyor. "Beyin sağlığının korunması için düzenli hareket, düzenli beslenme, yeni şeyleri öğrenmek ve değişen durumlara kendimizi adapte etmek önemlidir" diyor. Alzheimer'a karşı benimsenmesi gereken yaşam tarzı önerilerini sıralıyor:

YALNIZ yaşamayın. Eve kapanmayın.

ERKEN emekli olup kabuğunuza çekilmeyin,



BULMACA çözecekseniz sudokuyu tercih edin.

NEFRET duygusundan uzak durun.

MÜZİK dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin.



SABAHLARI gazete okuyun.

DAHA çok belgeselleri izleyin.

DÜZENLİ aşk hayatının hafızayı güçlendirdiğini unutmayın.



AİLENİZDE Alzheimer hastalığı varsa mutlaka genetik riskinize baktırın.

65 YAŞIN üstündeyseniz her yıl beyin Check-Up'ı yaptırın.