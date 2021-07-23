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    Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar kronik hastalığı olanları tehdit ediyor

    Termometreler bugünlerde her şehirde sıcaklık rekoru kırıyor! Bunaltan hava durumu özellikle kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, hipertansiyon, diyabet, kalp damar ve organ yetmezliği hastalığı olanları uyarıyor. Fazla sıcağın hastalıklar üzerindeki etkisini açıklıyor.

    Sağlığı sarsıcak!

    Termometreler bugünlerde her şehirde sıcaklık rekoru kırıyor! Bunaltan hava durumu özellikle kronik hastalığı olanları tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, hipertansiyon, diyabet, kalp damar ve organ yetmezliği hastalığı olanları uyarıyor. Fazla sıcağın hastalıklar üzerindeki etkisini açıklıyor.

    TANSİYON HASTALIKLARI: Sıcağın etkisi altında kalan hastalarda hem ilaç hem de sıcağa bağlı aşırı tansiyon düşüklüğü görülebilir. Buna bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi, göz kararması, denge bozukluğu meydana gelir. Daha şiddetli durumlarda şok hali, koma ve ölüm yaşanabilir.

    DiYABET (ŞEKER HASTALIĞI): Bu hastalığın tedavi edilmemesi durumunda, bedende su ve tuz metabolizması bozulur. Sıcağın etkileri ile bu bozukluk daha da artarak tansiyonun aşırı düşmesi meydana gelebilir.

        KALP-DAMAR HASTALIKLARI:
        Sıcak, kan basıncını düşürür. Kalbin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da kalbin yorulmasına ve kalp yetmezliğine yol açar. Kalbi besleyen koroner damarlarda basıncın azalması da kalbin kanlanmasının azalmasına neden olur. Göğüs bölgesinde ağrı, baskı, sıkışma gibi belirtiler oluşabilir.

        NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
        Hastaların         bu dönemde öncelikli olarak sıcaktan korunması gerekiyor. 11-16 saatleri arasında dışarıya çıkmaması, sentetik giysiler yerine pamuklu, gözenekli ve açık renkli kıyafetler giymesi öneriliyor. Bol sıvı alınması, tuz miktarının kısmen artırmalı, hazmı kolay hafif yemekler yemeli, alkol, sigara, çay, kahveden kaçınması hayat kurtarıyor.
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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar kronik hastalığı olanları tehdit ediyor