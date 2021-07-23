Uzmanlar uyardı! Sıcak havalar kronik hastalığı olanları tehdit ediyor

KALP-DAMAR HASTALIKLARI:

Sıcak, kan basıncını düşürür. Kalbin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da kalbin yorulmasına ve kalp yetmezliğine yol açar. Kalbi besleyen koroner damarlarda basıncın azalması da kalbin kanlanmasının azalmasına neden olur. Göğüs bölgesinde ağrı, baskı, sıkışma gibi belirtiler oluşabilir.