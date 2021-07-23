Huzursuz bağırsak sendromuna dikkat! Uzmanlar, lifli beslenmeyi ve bol su içmeyi öneriyor

KETEN TOHUMU İLAÇ GİBİ

Hastalar, genellikle ataklar halinde gelen kabızlıktan yakınıyor. Bu dönemde yulaf ve keten tohumu tüketmek bağırsak hareketlerini artırıyor ve kabızlığı bitiriyor. Ayrıca şişkinlik ve gaz şikayetlerini de azaltıyor. Hastaların mutlaka günde en az 8 bardak su tüketmesi öneriliyor. Düzenli bağırsak alışkanlığını sağlayabilmek için her gün düzenli bir ritimde güne başlanması, kahvaltı saati sabit tutulması ve kahvaltıdan ortalama yarım saat sonra tuvalete gitme alışkanlığı edinilmesi gerekiyor.