Huzursuz bağırsak sendromuna dikkat! Uzmanlar, lifli beslenmeyi ve bol su içmeyi öneriyor

İrritabl bağırsak sendromu yani toplumda bilinen adıyla huzursuz bağırsak sendromu aşırı gaz, karın ağrısı ve birbirini takip eden ishal ile kabızlık nöbetlerine yol açıyor.
Bağırsakların çalışma durumunu etkileyen bu hastalık genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yakut, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sosyal hayatı kabusa çeviren bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.
PSİKOLOJİYİ DE BOZUYOR
Huzursuz bağırsak sendromu, evde, işte toplu taşıma araçlarında, hastanın aniden tuvalete gitme ihtiyacı duymasına neden oluyor. Bu durum hem fizyolojik hem de psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Zaman zaman alevlenen hastalıkta, hastada ishal, kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik, gerginlik gibi sorunlar görülüyor. Tedavide de hastalığı duraklama dönemine geri döndürmek amaçlanıyor.