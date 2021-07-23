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    Huzursuz bağırsak sendromuna dikkat! Uzmanlar, lifli beslenmeyi ve bol su içmeyi öneriyor

    Bağırsaklar da stres yapıyor! Sindirim sisteminin çalışma düzeninin bozulmasına ‘huzursuz bağırsak sendromu’ deniyor. Hastayı sosyal hayattan koparan bu rahatsızlıkta, doğru tedavi önem taşıyor. Uzmanlar, lifli beslenmeyi ve bol su içmeyi öneriyor.

    10 adımda huzurlu bağırsak

    İrritabl bağırsak sendromu yani toplumda bilinen adıyla huzursuz bağırsak sendromu aşırı gaz, karın ağrısı ve birbirini takip eden ishal ile kabızlık nöbetlerine yol açıyor.

    Bağırsakların çalışma durumunu etkileyen bu hastalık genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Yakut, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sosyal hayatı kabusa çeviren bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

    PSİKOLOJİYİ DE BOZUYOR
    Huzursuz bağırsak sendromu, evde, işte toplu taşıma araçlarında, hastanın aniden tuvalete gitme ihtiyacı duymasına neden oluyor. Bu durum hem fizyolojik hem de psikolojik sorunları beraberinde getiriyor. Zaman zaman alevlenen hastalıkta, hastada ishal, kabızlık, karın ağrısı, şişkinlik, gerginlik gibi sorunlar görülüyor. Tedavide de hastalığı duraklama dönemine geri döndürmek amaçlanıyor.

        KETEN TOHUMU İLAÇ GİBİ
        Hastalar, genellikle ataklar halinde gelen kabızlıktan yakınıyor. Bu dönemde yulaf ve keten tohumu tüketmek bağırsak hareketlerini artırıyor ve kabızlığı bitiriyor. Ayrıca şişkinlik ve gaz şikayetlerini de azaltıyor. Hastaların mutlaka günde en az 8 bardak su tüketmesi öneriliyor. Düzenli bağırsak alışkanlığını sağlayabilmek için her gün düzenli bir ritimde güne başlanması, kahvaltı saati sabit tutulması ve kahvaltıdan ortalama yarım saat sonra tuvalete gitme alışkanlığı edinilmesi gerekiyor.

        UZMAN DESTEĞİ ŞART
        Huzursuz bağırsak sendromunda hastaların şikayeti kişiden kişiye değişiyor. Hastalık, sindirim sistemi ile ilgili bir sorun olduğundan, beslenme büyük önem taşıyor. Bu nedenle hastaların, mutlaka bir gastroenteroloji uzmanı kontrolünde yaşam şekli belirlemesi gerekiyor.

        BU ÖNERİLERE DİKKAT
        YEMEKLERİNİZDE porsiyonları küçültün. Öğün atlamayın.
        GECELERİ yemek yemeyin.
        LOKMALARINIZI iyi çiğneyin. Yavaş yemek yiyin.


            BESİNLERİ oturarak tüketin
            DÜZENLİ egzersiz yapın
            BOL sıvı tüketin.
            GAZLI ve kafeinli içeceklerden uzak durun.
            MEYVELERİ kabuğunu soyarak tüketin.
            GÜNE sabah erken saatlerde başlanmalı.
            Kahvaltı atlanmamalı.
            HASTALARIN stresten uzak durması gerekir.
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