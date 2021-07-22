Güneş lekelerine badem yağı

Güneş lekeleri, doğuştan olmayan çok fazla güneşe maruz kalındığında ortaya çıkan ciltte oluşan kahverengi lekeler olarak adlandırılıyor.
40 yaş üstü, açık tenli kişilerde lekeler daha sık görülüyor. Doç. Dr. Gökhan Okan, lekelerin tedavi edilmediği sürece kalıcı olduğunu söylüyor. Okan, "Güneş lekeleri, renk açıcı kremler, kimyasal peeling, kriyoterapi ya da lazer ile tedavi edilebilir. Destek için ise elma sirkesi, badem yağı kullanılabilir" diyor.
KOLESTEROLE AVOKADO
Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Böbreklere iyi gelir.
BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN
Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yağlanmayı önler.
KARACİĞERE ÇİLEK GÜCÜ
Çilek, kanı temizler. Sakinleştirir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizmaya iyi gelir.
FINDIK KURDU
Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösterir. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabeti önler. Yaşlanmayı engeller.
ÖNCE DUŞ SONRA HAVUZ!
Uzmanlar, yaz aylarının vazgeçilmezi havuz keyfinin aileler açısından kötü geçmemesi için uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Ercan Pınar, dış kulak yolu iltihabı ve kulak mantarlarıyla karşılaşmamak için güvenilir yerlerde mutlaka duş alındıktan sonra havuza girilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle havuza girilirken bazı hijyen kurallarına önem verilmesini isteyen Pınar, dış kulak yolları iltihabının çok ağrılı sürece yol açtığına dikkat çekiyor.
40 yaş üstü, açık tenli kişilerde lekeler daha sık görülüyor. Doç. Dr. Gökhan Okan, lekelerin tedavi edilmediği sürece kalıcı olduğunu söylüyor. Okan, "Güneş lekeleri, renk açıcı kremler, kimyasal peeling, kriyoterapi ya da lazer ile tedavi edilebilir. Destek için ise elma sirkesi, badem yağı kullanılabilir" diyor.
KOLESTEROLE AVOKADO
Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Böbreklere iyi gelir.
BEYİN İÇİN MANTAR YİYİN
Mantar, kolesterolün düşürülmesini sağlar. Kalp sağlığını artırır. Genç kalmaya yardımcı olur. Beyninizi korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yağlanmayı önler.
KARACİĞERE ÇİLEK GÜCÜ
Çilek, kanı temizler. Sakinleştirir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizmaya iyi gelir.
FINDIK KURDU
Fındık tüketiminin vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Hem tok tutması hem de sağlık açısından mucizevi etki gösterir. Kavrulmamış fındıklar, kavrulmuş fındıklara oranla iki kat fazla antioksidan içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabeti önler. Yaşlanmayı engeller.
ÖNCE DUŞ SONRA HAVUZ!
Uzmanlar, yaz aylarının vazgeçilmezi havuz keyfinin aileler açısından kötü geçmemesi için uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Ercan Pınar, dış kulak yolu iltihabı ve kulak mantarlarıyla karşılaşmamak için güvenilir yerlerde mutlaka duş alındıktan sonra havuza girilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle havuza girilirken bazı hijyen kurallarına önem verilmesini isteyen Pınar, dış kulak yolları iltihabının çok ağrılı sürece yol açtığına dikkat çekiyor.