Glokom, göz tansiyonunun yükselmesiyle ortaya çıkıyor (Sağlık haberleri)

Toplumda göz tansiyonu olarak bilinen glokom, göz tansiyonunun yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Zamanla görme sinirlerini tahrip ederek körlüğe yol açabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sayın, "Glokom, hastalığın her 20 kişiden birinde körlüğe neden olmaktadır" diyor. Glokomun tedavi seçeneklerini sıralıyor...

İLAÇ TEDAVİSİ: En sık kullanılan tedavi şeklidir.

AĞIZDAN İLAÇ TEDAVİSİ: Nadiren kullanılır.

LAZER TEDAVİSİ: İlacın yeterli olmadığı durumlarda kullanılır.

KANSER SES VERİR

Ses kısıklığı günümüzde hemen herkesin sık yakındığı şikayetler arasında yer alıyor. Ancak bu durum iki haftadan fazla sürerse, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan "En sık görülen haliyle ses kısıklığı sıklıkla geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına eşlik eder. Eğer bu durum 2 ila 3 haftadır sürüyorsa gırtlak, yutak, yemek borusu kanseri gibi hastalıkların habercisi olabilir" uyarısında bulunuyor. Bu yüzden uzmamış ses kısıklıklarında hastalar mutlaka bir KBB uzmanına görünmeyi öneriyor.

REFLÜYE KARŞI FESLEĞEN

Güzel kokulu fesleğen, mide bulantısı ve hazımsızlığı iyileştirir. Reflü şikayetlerini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı azaltır. İltihap söktürücüdür. Boğaz ağrısını keser.

ÖKSÜRÜĞE ÇÖREK OTU

Enfeksiyonla mücadele eden çörek otu, öksürüğü keser. İdrar solu hastalıklarına iyi gelir. Kan şekerini dengeler. Kalp krizi ve felç riskini azaltır. Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı yavaşlatır.