Alzheimerın dostu uykusuzluk

Toplumda unutkanlık, bunama olarak bilinen Alzheimer hızla artıyor. Hastalığın tanısı çoğu zaman gecikebiliyor. Buna "unutkanlığın yaşlılığın doğal bir parçası" olduğu düşüncesi neden oluyor. Bazen de unutkanlığın fark edilmesi zaman alıyor.
Dr. Aydan Tandoğan Sarp, eski olayların hatırlanmasının belleğin iyi olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. "Alzheimer hastalığının başlangıcında yeni bilgileri öğrenme, yakın zamanda olanları söylenenleri akılda tutma yetisi bozulur. Ancak bellekte depolanmış eski bilgiler korunur" diyor.
Alzheimer hastalığından korunmak için yapılabilecekleri sıralıyor:
Uykuya önem verin. Sabahları rahat uyanın.
Akdeniz tipi diyetle beslenin.
Haftada en az üç gün 45 dakika yürüyüş yapın.
Dr. Aydan Tandoğan Sarp, eski olayların hatırlanmasının belleğin iyi olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor. "Alzheimer hastalığının başlangıcında yeni bilgileri öğrenme, yakın zamanda olanları söylenenleri akılda tutma yetisi bozulur. Ancak bellekte depolanmış eski bilgiler korunur" diyor.
Alzheimer hastalığından korunmak için yapılabilecekleri sıralıyor:
Uykuya önem verin. Sabahları rahat uyanın.
Akdeniz tipi diyetle beslenin.
Haftada en az üç gün 45 dakika yürüyüş yapın.