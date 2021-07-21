Elma, limon ve mango yemek meme kanserini engeller

Meme kanseri, tüm dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türünü oluşturuyor. Yapılan birçok çalışma, bazı sebze ve meyvelerin tüketimi ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Doç. Dr. Beyza Özçınar, meme kanseriyle mücadele eden besinleri açıklıyor.

KANSER ÜZERİNDE ÖLÜMCÜL OLURLAR

Özellikle soya içeren gıdaların, meyve ve turpgillerin meme kanseri riskini azalttığını belirtiyor. Özçınar, "Limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimini öneriyoruz. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidin maddesinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği biliniyor. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve su teresinin tüketilmesi meme kanseri riskini azaltıyor, pancar ise kanser hücreleri üzerinde ölümcül etki gösterir" diyor.