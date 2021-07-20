Scarlett Johansson, elma sirkesiyle güzelleşiyor (Sağlık haberleri)

Doğal güzelliğin yolu, mutfaktan geçiyor. Antioksidan deposu olan elma sirkesi sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağırsak hareketlerini düzenliyor. Kolesterolü ve kan şekerini dengeliyor. Saçlarda kepek sorununu bitiriyor. Cildi ölü deriden arındıran sirke, sivilcelerle savaşıyor. Yaşlılık lekelerinin açılmasına yardımcı oluyor. Cilt tonunu eşitliyor.

AŞK OLSUN PROSTAT

Erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra görülen prostat, yaşam kalitesini düşürüyor. İdrar şikayetlerinin yanı sıra sertleşme, erken boşalma ve cinsellikle başarısızlık gibi sorunlara yol açıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, ailesinde prostat hastalığı bulunanların daha çok risk altında olduğunu söylüyor. Genellikle sık idrara çıkma, zor idrar yapma, idrara başlarken bir süre bekleme gibi sorunlara yol açan prostatın tedavi yöntemleriyle ilgili "Günümüzde iyi huylu prostat büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cerrahi işlemler veya ısı terapileri ile giderebilir. Hafif tıkanıklarda ilaçlar etkili olabilirken, daha ileri durumlarda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise en son teknolojik çözümleri sunuyor" ifadesini kullanıyor.

SOFRALAR BAYRAM ETSİN

Diyetisyen Sinem Türkmen, Kurban Bayramı'nda kalp, kolesterol ve diyabet hastalarını uyarıyor. Bayramı sağlıklı geçirmek için "Kurban etinin 12 saat dinlendirildikten sonra tüketin. Kabızlığa karşı bol su için. Kahvaltıda kavurma yerine sebze ve meyve yiyin" diyor.