Yaz aylarının en büyük problemlerinden biri olan güneş yanıkları, şiddetine bağlı olarak oldukça rahatsız edici hale gelebiliyor. Bu yanıklar, ciltte istenmeyen lekelerin dışında cilde büyük oranda zarar verebiliyor. Dr. Alan Greene, güneş yanığına iyi gelen doğal yöntemleri sıralıyor.

SOĞUK SU: Güneş yanığı ile uğraşırken ilk adım cildi soğutmak. Soğuk suyla bir banyo işe yarayabilir.

SOĞUK KOMPRES: Isıyı, ağrıyı ve şişmeyi azaltmak için soğuk kompres deneyebilirsiniz. Bir buz paketini veya bir torba donmuş sebzeyi yumuşak bir havluya sarın ve yanığa uygulayın.

ALOE VERA: Güneş yanığı için en iyi ilaçlardan biridir. Bu kaktüs bitkisinin içindeki jel, rahatsızlığı gidermeye yardımcı olur, iyileşmeyi hızlandırır.

NEMLENDİRİCİ KULLANIN:

Cildin nemini korumak için nemlendiriciyi gün boyunca uygulayın. Güneş yanığı özellikle ağrılıysa hidrokortizon kremleri de yardımcı olabilir.