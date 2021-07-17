Aşırı geğirme depresyona gebe

Geğirme şikayetlerinin altında pek çok neden bulunuyor. Doç. Dr. Bülent Yaşar, yüksek sesli, bazen dakikada 15-20 kereyi bulabilen yoğunluktaki geğirmeler mide kaynaklı olmadığını söylüyor. "Bunlar yemek borusuna yutulan fazla havanın çıkarılmasıdır. Bu hastaların büyük kısmında obsesif bozukluk, anksiyete veya depresyon gibi psikolojik hastalıklara rastlanır. Bu hastalarımızda bazen hazımsızlık, yemek sonrası gelişen rahatsızlık hissi, erken doyma gibi dispeptik yakınmalar da eşlik edebilir. Dikkatli bir muayene ile genellikle tanı konur. Hastalık şüpheleri için endoskopik değerlendirme gerekebilir" diyor.
KAJUYLA GÜÇLÜ KEMİKLER
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalp hastalıklarını önler. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Diyabet riskini azaltır. Safra taşlarını düşürmeye yardımcıdır.
ANTİBİYOTİK KANSER YAPAR
İSKOÇ ve İngiliz araştırmacılar, teşhis konulan 5 bin 281'i kolon, 2 bin 622'si kalın bağırsak olmak üzere 7 bin 903 kolorektal kanser hastasının verilerini inceledi. Sonuçta antibiyotik kullanımının tüm yaş gruplarında kolon kanseri riskini artırdığı ancak 50 yaş altı hastalarda riskin neredeyse yüzde 50 daha arttığı sonucuna ulaşıldı. Riskin 50 yaşın üstündeki hastalarda ise yüzde 9 arttığı belirlendi.
KAJUYLA GÜÇLÜ KEMİKLER
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalp hastalıklarını önler. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir. Diyabet riskini azaltır. Safra taşlarını düşürmeye yardımcıdır.
ANTİBİYOTİK KANSER YAPAR
İSKOÇ ve İngiliz araştırmacılar, teşhis konulan 5 bin 281'i kolon, 2 bin 622'si kalın bağırsak olmak üzere 7 bin 903 kolorektal kanser hastasının verilerini inceledi. Sonuçta antibiyotik kullanımının tüm yaş gruplarında kolon kanseri riskini artırdığı ancak 50 yaş altı hastalarda riskin neredeyse yüzde 50 daha arttığı sonucuna ulaşıldı. Riskin 50 yaşın üstündeki hastalarda ise yüzde 9 arttığı belirlendi.