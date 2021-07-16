Gizli kalp olarak bilinen sessiz iskemi hastalığına dikkat (Sağlık haberleri)

Gizli kalp olarak bilinen sessiz iskemi hastalığı, kalp damar tıkanıklarının yüzde 20'sinde görülüyor. Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Gizli kalp hastalığı olanlar göğüs ağrısı gibi erken uyarı mekanizması olmadığı için istirahate geçmezler. Aktivitelerle kalbi zorlamaya devam ederek kalp krizinin oluşmasına zemin hazırlar. Hasta, doktora geç başvurur. Bu da krize bağlı ölümlerin yüksek çıkmasının başlıca sebebidir. Yazın nefes zorluğu, halsizlik, kusma ve terleme şikayetlerini sıcaklara bağlamayın, muayene olun" diyor.

ÇİLEK GÜZELLİĞİ

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde çilek, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Yüksek kolesterolü düşürüyor. Bağışıklığı destekleyerek vücut direncini artırıyor. Kanserden koruyan çilek, Alzheimer riskini de azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

✖ Kan şekerini dengeler.

Diyabetten korur.

✖ Kemikleri güçlendirir.

✖ Kabızlığı engeller.

✖ Kolajen yapısı ile cildi besler ve kırışıklık oluşumunu engeller.

✖ Romatizmayla savaşır.

✖ Bağırsak kurtlarını döker.

✖ Saç dökülmesini önler.

✖ Gözleri besler.

MAKYAJDA İSİLİK RİSKİ

Özellikle bebek ve çocuklarda görülen pembe ve kırmızı kabarcıklar şeklindeki isilik, döküntülü hastalık belirtileriyle karıştırılıyor. Hemen paniğe kapılmamak gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gülten Karasu, "3 ila 4 gün içinde geçmeyen isiliklerde kaşıntı, yanma ve diğer şikayetlerin sürmesi ile artması enfeksiyon riski habercisi olabilir. Sıcak yaz aylarında düzenli olarak ılık su ile duş almak isilik oluşumunu önler ve var olan isiliğin gerilemesini sağlar. Cilt bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, krem, yağ ve parfüm gibi cilt gözeneklerinin tıkanmasına sebep olan kozmetik ürünlerin, nemli ve sıcak yaz aylarında kullanılmaması isilik oluşumunu engeller" diyor.