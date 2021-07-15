Erkenden varis! (Sağlık haberleri)

Toplumda her iki kişiden birinde olan varisin yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor. Erkeklere oranla kadınlarda daha yaygın görülüyor. Op. Dr. Birol Tunalı, varisin pandemide evden çalışmanın etkisiyle erkeklerde de yaygınlaştığına dikkat çekiyor. Tunalı, "Gebelik ve hormon ilacı kullanımı gibi sebeplerle kadınlarda daha sık rastladığımız bu damar hastalığı, evden çalışmanın beraberinde getirdiği hareketsizlik nedeniyle erkeklerde de neredeyse aynı oranlara görülmeye başlandı. 20-25 gibi erken yaşlarda varisle daha fazla karşılaşmaya başladık" diyor.

FESLEĞEN YE SİNİRLERİ YATIŞTIR

Fesleğen, sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık, mide kramplarını önler. Mide bulantısını bitirir. Anti-stres etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik, stres ve uykusuzluk durumları çözer.

MUŞMULA TAŞLARI DÖKER

Muşmula, böbrek kum ve taşların dökülmesini sağlar. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi gidermeye yardımcı olur. Merkezi sinir sistemini düzenler. Rahatlatıcı etkisi vardır.

KOLESTEROLE AVOKADO

Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır. Kötü nefesi önler. Böbreklere iyi gelir.