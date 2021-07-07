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    Kiraz yerken hapı yutmayın

    Coronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkisi nedeniyle bu dönemde başta aspirin olmak üzere kan sulandırıcılar öneriliyor. Ancak Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, bu ilaçları kullanırken aşırı kiraz tüketiminden kaçınmak gerektiğini söylüyor.

    Kiraz yerken hapı yutmayın
    Coronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkisi nedeniyle bu dönemde başta aspirin olmak üzere kan sulandırıcılar öneriliyor. Ancak Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, bu ilaçları kullanırken aşırı kiraz tüketiminden kaçınmak gerektiğini söylüyor. Kurtoğlu, "Aşırı kırmızı meyve tüketimi, mide ve idrar yolu kanaması olabileceği gibi daha ölümcül kafa içi kanamalarına da sebep olabilir. Bu ilaçları kullanan kişilerin hekimlerine hangi meyveleri yiyip yemeyeceklerini sormaları gerekiyor. Bu meyveleri tüketirken ölçüleri çok dikkatli seçmek, aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor. Bazı sebzelerde yine kanı inceltici maddeler bulunmakta. Bu sebzeleri sınıflamak gerekirse zerdeçal, zencefil, kekik, nane... Kan sulandırıcıların kanı ne kadar sulandırdığı periyodik olarak yapılacak testlerle öngörülebiliyor" diyor.
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