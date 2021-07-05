Fındık, mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor

Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:
Kas ağrıları ve kramplarına iyi gelir.
Kanser düşmanıdır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp ve damar dostudur.
Diyabet riskini azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Zayıflatarak formda kalmaya yardımcıdır.
GÖZLERE YABAN MERSİNİ
Sevilen meyvelerden yaban mersini, gözleri korur. Yüksek kan şekerini azaltır. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar. Cilt sağlığına iyi gelir.