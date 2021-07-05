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    Fındık, mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor

    Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor.

    Bir avuç sağlık

    Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor. Kemikleri güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:

    Kas ağrıları ve kramplarına iyi gelir.
    Kanser düşmanıdır.
    Bağışıklığı güçlendirir.
    Kalp ve damar dostudur.
    Diyabet riskini azaltır.
    Kötü kolesterolü düşürür.
    Zayıflatarak formda kalmaya yardımcıdır.

    GÖZLERE YABAN MERSİNİ
    Sevilen     meyvelerden yaban mersini, gözleri korur. Yüksek kan şekerini azaltır. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar. Cilt sağlığına iyi gelir.

        BAL GİBİ MUTLULUK
        Kaymağın         can dostu, kahvaltı sofralarının baş tacı bal, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Doğal antibiyotik içeren bal, antioksidan etkisi ile kanserden koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklardan koruyor. Afrodizyak etkisiyle çiftlerin yüzünü güldürüyor. Yüzyıllardır cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşan bal, sperm kalitesini artırıyor. Doğurganlığı destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

        Vücuda enerji verir. Yorgunluğu bitirir.
        Kas ağrılarını dindirir.
        Kan şekerini dengeler. Diyabet hastalarının günde bir yemek kaşığı tüketmesi önerilir.

        DİYABETE KARŞI KABAK
        Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.

            ALERJİYE ISIRGAN OTU
            Isırgan             otu, böbrek taşlarını önler. Dolaşımı arttırır. Kanın temizlenmesini sağlar. Solunum sorunlarını giderir. Alerjik hastalıklara iyi gelir. Prostat sağlığını korur.
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            Haberler Sağlık Fındık, mide ve bağırsak sağlığını koruyan bu faydalı yemiş, kanserle de savaşıyor