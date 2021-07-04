Tahlil sonucu öğrenme işlemi online nasıl yapılır? MHRS, e-Nabız, e-Devlet, T.C. kimlik no ile tahlil, patoloji sonucu…

MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.

E-NABIZ GİRİŞ EKRANI

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemleri yer alıyor. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.