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    3 kişiden birinde bu hastalık var: Karaciğerin tatlı belası: Diyabet!

    İşlenmiş gıdalar, glukoz şurubu ve fast food... Tüm bu hatalı beslenme alışkanlıkları karaciğere zarar veriyor. Yağlanmaya ve zamanla siroza yol açıyor. Uzmanlar, hayat kurtaran önerileri sıralıyor: Fazla kilodan kurtulun. Akdeniz tarzı beslenin. Akşam 7’den sonra yemek yemeyin.

    Karaciğerin tatlı belası: Diyabet!

    Karaciğer insan vücudunda ikinci en büyük organ olarak biliniyor. Yiyecek ve içeceklerden gelen besinlerin işlenmesine yardımcı oluyor ve kandaki zararlı maddeleri süzerek kanı temizliyor.

    Ancak karaciğerde çok fazla yağ bulunması, karaciğere zarar verebilecek ve yara dokusu oluşturabilecek şekilde karaciğer iltihabına neden olabiliyor. Daha ağır vakalarda, bu yara dokuları karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada görülme sıklığı giderek artan karaciğer yağlanması hakkında bilgi veriyor.

    SUÇLU FAST FOOD!
    İşlenmiş gıdalar, glukoz şurubu, fastfood karaciğer yağlanmasına yol açıyor. Prof. Dr. Yaprak "Karaciğer yağlanması çoğu zaman rutin kan testleri veya ultrasonografi, MR ya da bazı cerrahi işlemler sırasında tespit edilir" diyor.

        KOLESTEROLE DE BAKILMALI
        Karaciğer yağlanmasının tespiti için hem kan tahlili hem de radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulduğunu belirten Prof. Dr. Onur Yaprak şöyle devam ediyor: Kan tahlili olarak; AST, ALT, GGT özellikle istediğimiz testlerdir.

        Ayrıca kişide yağlanmaya yol açan insülin direnci için HOMAIR ve açlık kan şekeri, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin kontrol edilmesi de gereklidir. Radyolojik görüntüleme açısından en çabuk ve pratik uygulanan yöntem ultrasonografi olmakla beraber basit ultrason cihazlarındansa karaciğerin sertlik derecesini de ölçen elastografi veya fibroscan dediğimiz çok fonksiyonlu cihazlar karaciğeri değerlendirmek için daha etkilidir.

        Yağlanmanın derecesi açısından ise MR üzerinde bazı özel programlar veya tomografi son derece değerli bilgiler vermektedir.

            KİLO VERMEK ŞART
            Karaciğer             yağlanmasıyla mücadelede kilo vermek kritik önem taşıyor. Kişilerin vücut ağırlığının yüzde 10'unu vermesi gerekiyor. Uzmanlar, Akdeniz tipi beslenmeyi ve akşam 7'den sonra yemek yemeyi kesmeyi öneriyor.

            DİYABETLİLER RİSK ALTINDA
            Kronik hastalıklar, karaciğer yağlanmasına zemin hazırlıyor. Obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet hastalarının yüzde 80'inde bu durum ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Yaprak "Yağlanma ilerleyip iltihap ve karaciğerde sertleşmeye yol açarsa kişide önce yorgunluk ve halsizlik görülür" diyor.
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            Haberler Sağlık 3 kişiden birinde bu hastalık var: Karaciğerin tatlı belası: Diyabet!