3 kişiden birinde bu hastalık var: Karaciğerin tatlı belası: Diyabet!

Karaciğer insan vücudunda ikinci en büyük organ olarak biliniyor. Yiyecek ve içeceklerden gelen besinlerin işlenmesine yardımcı oluyor ve kandaki zararlı maddeleri süzerek kanı temizliyor.
Ancak karaciğerde çok fazla yağ bulunması, karaciğere zarar verebilecek ve yara dokusu oluşturabilecek şekilde karaciğer iltihabına neden olabiliyor. Daha ağır vakalarda, bu yara dokuları karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada görülme sıklığı giderek artan karaciğer yağlanması hakkında bilgi veriyor.
SUÇLU FAST FOOD!
İşlenmiş gıdalar, glukoz şurubu, fastfood karaciğer yağlanmasına yol açıyor. Prof. Dr. Yaprak "Karaciğer yağlanması çoğu zaman rutin kan testleri veya ultrasonografi, MR ya da bazı cerrahi işlemler sırasında tespit edilir" diyor.