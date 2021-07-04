3 kişiden birinde bu hastalık var: Karaciğerin tatlı belası: Diyabet!

Ayrıca kişide yağlanmaya yol açan insülin direnci için HOMAIR ve açlık kan şekeri, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin kontrol edilmesi de gereklidir. Radyolojik görüntüleme açısından en çabuk ve pratik uygulanan yöntem ultrasonografi olmakla beraber basit ultrason cihazlarındansa karaciğerin sertlik derecesini de ölçen elastografi veya fibroscan dediğimiz çok fonksiyonlu cihazlar karaciğeri değerlendirmek için daha etkilidir.