Uzman isim uyardı: Kafa travmaları öğrenmeyi engeller

Kafa travmaları, can kayıplarına yol açabileceği gibi beyin dokusunda ciddi yaralanmalar sonucu kalıcı hasarlar da bırakabiliyor. Başta trafik kazaları olmak üzere, spor ve savaş yaralanmaları hatta aile içi şiddetin kafa travmalarına yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, özellikle kafa darbelerine açık olan sporlarla ilgilenen kişilerin çok daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Önemli bilgiler veriyor.

KASK KULLANILMALI

Kafa travmaları, hafif, orta, ağır kafa travmaları olarak üç aşamada değerlendiriliyor. Özellikle dövüş sporları yapanlarda travmaya bağlı beyin kanaması yaygın görülüyor. Türkiye'de dövüş sporlarını yapanların kask kullanması zorunlu.

HİPOFİZ BEZİNE DİKKAT

Travma açısından en hassas bölgeler, hipofiz bezinin alt kısımlarında yer alan hücrelerdir. Hipofiz bezi, beyin tabanında yer alan bir kemik yapının içinde bulunan, bezelye büyüklüğünde bir salgı bezidir.

Başta büyüme hormonu olmak üzere vücudumuzdaki çeşitli hormonların salgılanmalarını düzenleyen ve hayati öneme sahip bir organdır. Yaşanabilecek travmalar açısından da en hassas bölge bu hücrelerin yer aldığı alandır.

BÜYÜME HORMONU ETKİLENİYOR

Kafaya alınacak darbeler, birçok hormonu etkiliyor. Büyüme hormonu eksikliği, erişkinlerde yağ kitlesinde artma, kas kitlesinde azalmaya yol açarak, vücut kompozisyonunda değişikliğe neden olabiliyor.

Çocuklarda ise boy kısalığı, öğrenme bozuklukları, muhakeme kabiliyetinde bozulmalar, düşünce bozuklukları meydana gelebiliyor. Tiroit hormon eksikliği, böbrek üstü bezinden salgılanan kortizol eksikliği de tespit edilirse kafa travmasının mutlaka araştırılması gerekiyor.