İnternette satılan ilaçlar zehir saçıyor: Uzmanlar özellikle kozmetik ve zayıflama ilaçlarına dikkat çekiyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, sahte ilaçların etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etki, zehirlenme ve ölüme neden olabildiğini, bu yüzden vatandaşların ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmesi gerektiğini söyledi. Saydan, internetin gelişmesiyle hızla artan sahte ilaç ticaretinin Covid- 19 ile daha da arttığını kaydetti.

Sahte ilaçla beraber sahte kozmetik ürünlerde de ciddi artışlar olduğunu belirten Saydan, kaynağı bilinmeyen ürünlerin riskler taşıdığını vurguladı. Türkiye'de sahte ilaçların başında zayıflama ilaçları, afrodizyak etkili ilaçlar, saç ürünleri ve hormonların başı çektiğini ifade eden Saydan, "Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü söylemlere aldanılmaması gerekir" dedi.